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22:30, 04 января 2019

Лидер Демпартии: Приостановка работы федерального правительства может продлиться несколько месяцев или лет

Приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств может продлиться несколько месяцев или лет. Именно так интерпретировал слова президента США на встрече с  представителями Демпартии лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в свою очередь подтвердила, что с президентом не  удалось договориться по вопросу финансирования стены на американо-мексиканской границе. Демократы утверждают, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.

Комментарии

16

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dmast79 04 января 2019 | 22:37

Это что, шумеры теперь на голом энтузиазме будут работать? Что за аналогии, что за дежавю? - где то уже я слышал про шумеров, некие стены на границе и отсутствие денег!

pyfrjvsqfldjrfn 04 января 2019 | 23:00

dmast79: Денег нет, но вы держитесь. Это ты про Россию.

captainobvious 04 января 2019 | 22:39

да это просто праздник какой-то ))

novyrusich 04 января 2019 | 22:45

captainobvious: И самое интересное, что Штаты не пропадут и будут жить и работать абсолютно не замечая отсутствия части правительства.

captainobvious 04 января 2019 | 22:51

novyrusich: я бы мог поспорить на ящик хрошего коньяка, что именно такой комментарий обязательно появится под моими словами... жаль, не с кем было.

к слову, ещё до Нового года тревогу на эту тему забили сотрудники американских Национальных парков, которые при таком раскладе остаются без средств для поддержания своего обширрного хозяйства. И это касается не только Национальных парков, разумеется. Но это ведь такие детали, какие моих оппонентов не интересуют, им лишь бы сделать глубокомысленный общий вывод, опирающийся ислючительно на их поклонение всему американскому (Западному)...

karelski_otmoroz 04 января 2019 | 22:56

captainobvious:
Спасибо. Улыбнуло...)))

novyrusich 04 января 2019 | 23:10

captainobvious: Малыш, ты опять смешишь, наш малыш.
Никаких проблем в США с финансированием национальных парков не будет.
Как и всего остального нужного.
Будут финансировать в соответствии с финансированием прошлого года.
И сделать это очень просто решением Палаты представителей.

А поклоняться надо умным, только дураки поклоняются дуракам.
К сожалению в России полка так, и долго еще будет так.

wojskowy Марек Качоровски 04 января 2019 | 23:18

captainobvious: С 1917 года постоянно говорят одно и тоже, что США не сегодня, так завтра обязательно станет банкротом. И что? За эти годы США стала самой мощной мировой Державой. Это факт. А по вашему получается, что признания данного факта поклонение всему американскому (Западному). Неужели вы до сих пор не можете понять, что в мире есть другие взаимоотношения, а именно взаимовыгодное партнёрство А у вас только одно: Кто под кем лежит. Так кто лично вам мешает отказаться от поклонению США. Для начала выкиньте свой компьютер, а на "ЭХО" посылайте письма. Перестаньте летать на самолётах. В мире нет ни одного пассажирского самолёта, в которых как минимум 70% оборудования произведено на Западе. Ну естественно придётся выкинуть из дома почти всё. И самое главное с голоду не боитесь умереть? 60% продуктов продаваемых в России имеют составляющую произведённую на Западе, хлеб между прочим есть такая составляющая, как разрыхлитель, так вот его в России не производят. Дерзайте.

haldey 04 января 2019 | 23:03

novyrusich: хватит тут вылизывать, пора вылизывать амеровское дерьмо в реале, бегом к хозяевам)))

novyrusich 04 января 2019 | 23:12

haldey: маленький, твоя истерика забавляет и одновременно показывает как это все тебе вставляет. давай еще полай, даже и погавкай.
А вылизывать дерьмо это твоя обязанность. Лижи.

haldey 04 января 2019 | 22:51

captainobvious: Да уж, такой подарок нам на новый год, я счастлив)))

haldey 04 января 2019 | 22:48

Это здорово))) Молодцы))) Ымэнно этого и не хватало)))
Только давайте держитесь до последнего... Кто слабак? Тот, кто первый сдастся)))
С новым годом, американцы, с новым счастьем)))
Пора Трампу присваивать внеочередное воинское звание, и к ордену представить)))

liquidsky__ 04 января 2019 | 22:51

Демшизоиды сраные, хоть бы им все пособия и гранты заморозили на пару лет.

karelski_otmoroz 04 января 2019 | 23:01

liquidsky__:
Да ну .. на .., Любые вливания нашему бюджету, вряд ли помешают. Тут мал-мало, вопрос контроля... - троля... - троля...
Простите, Эхо однако. )))

uni_korn 04 января 2019 | 22:55

Ржунимагу. Это не может быть серьезно.

spbdweller 04 января 2019 | 23:28

Чтобы завалить Трампа они готовы не только всю Мексику, но и всю Африку переселить в Штаты.

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