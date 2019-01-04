Лидер Демпартии: Приостановка работы федерального правительства может продлиться несколько месяцев или лет

Приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств может продлиться несколько месяцев или лет. Именно так интерпретировал слова президента США на встрече с представителями Демпартии лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в свою очередь подтвердила, что с президентом не удалось договориться по вопросу финансирования стены на американо-мексиканской границе. Демократы утверждают, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.