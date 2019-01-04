Пострадавшие в результате обрушения подъезда в многоэтажке в Магнитогорске получат право на досрочную пенсию

Как сообщила министр социальных отношений регионального правительства Татьяна Никитина, на этот счет уже есть соответствующее поручение. Никитина сообщила также, что по предварительным расчетам властей права на получение различных компенсаций после трагедии имеют примерно 273 человека. Прогнозные расчеты по общей сумме выплат из областного бюджета – около 100 миллионов рублей.

Пострадавшие в Магнитогорской трагедии начали получать первые денежные выплаты. Это материальные компенсации в связи с гибелью членов семьи и утратой имущества, сказала в эфире телеканала НТВ заместитель министра социальных отношений Челябинской области Раиса Хайритдинова: «Если это однокомнатная квартира, то 300 тысяч рублей, двухкомнатная квартира — 400, трехкомнатная квартира — 500 тысяч рублей. Это речь идет именно в связи с утратой имущества. Мы сейчас говорим не о жилье, а об имуществе. На каждого погибшего члена семьи выплачивается материальная помощь в размере 1 миллиона рублей». Кредит Урал Банк урегулирует задолженность жителей Магнитогорска, пострадавших в результате обрушения части жилого дома.

Корреспондент газеты «Московский комсомолец» Лев Сперанский провел собственное расследование обрушения дома в Магнитогорске и считает, что вряд ли это был теракт. Не подтвердились слухи ни о квартире, которую якобы сняли выходцы из Средней Азии, ни о перестрелке вокруг горящей «Газели», сказал Лев Сперанский в эфире «Эха Москвы». Сейчас Магнитогорску очень не хватает правдивой официальной информации, сказал Лев Сперанский.