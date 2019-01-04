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Эксклюзив Эха 22:04, 04 января 2019

Пострадавшие в результате обрушения подъезда в многоэтажке в Магнитогорске получат право на досрочную пенсию

Как сообщила министр социальных отношений регионального правительства Татьяна Никитина, на этот счет уже есть соответствующее поручение. Никитина сообщила также, что по предварительным расчетам властей права на получение различных компенсаций после трагедии имеют примерно 273 человека. Прогнозные расчеты по общей сумме выплат из областного бюджета – около 100 миллионов рублей.

Пострадавшие в Магнитогорской трагедии начали получать первые денежные выплаты. Это материальные компенсации в связи с гибелью членов семьи и утратой имущества, сказала в эфире телеканала НТВ заместитель министра социальных отношений Челябинской области Раиса Хайритдинова: «Если это однокомнатная квартира, то 300 тысяч рублей, двухкомнатная квартира — 400, трехкомнатная квартира — 500 тысяч рублей. Это речь идет именно в связи с утратой имущества. Мы сейчас говорим не о жилье, а об имуществе. На каждого погибшего члена семьи выплачивается материальная помощь в размере 1 миллиона рублей». Кредит Урал Банк урегулирует задолженность жителей Магнитогорска, пострадавших в результате обрушения части жилого дома.

Корреспондент газеты «Московский комсомолец» Лев Сперанский провел собственное расследование обрушения дома в Магнитогорске и считает, что вряд ли это был теракт. Не подтвердились слухи ни о квартире, которую якобы сняли выходцы из Средней Азии, ни о перестрелке вокруг горящей «Газели», сказал Лев Сперанский в эфире «Эха Москвы». Сейчас Магнитогорску очень не хватает правдивой официальной информации, сказал Лев Сперанский.

Комментарии

24

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russky77 04 января 2019 | 22:12

Прежде чем делать подобные заявления, хорошо бы повсеместно отключить газ. На всякий случай...

vienidi 04 января 2019 | 22:17

Готовы пойти на все, лишь бы люди не болтали про терракт !!!

igor_zrw 04 января 2019 | 22:29

зачем теракты, если власть таким заявлениями только подтверждает нелигитмность указов о пенсинном возрасте.
если бы, как и говорил президент, все эти меры были просто жизненно необходимы, их было бы невозможно отменить ни для кого

dmast79 04 января 2019 | 22:32

vienidi: Именно что "болтали" - правильная (но случайно сболтнутая!) оценка всего, что писали и говорили либерасты вокруг этой аварии! Как и в случае Зимней Вишни, главные болтуны - из вна, а подхватившие местные - дружно умолкнут, засунув язык в зад, когда правда станет очевидной. Но надо тыкать их, в ими наваленные кучки каждый раз, когда они впоследствии удумают снова открыть свой лживый рот!

astet 04 января 2019 | 22:56

vienidi: а досрочная пенсия и есть компенсация за то,
что путинские спецслужбы проморгали теракт.

johio 04 января 2019 | 22:19

russky77: я бы еще право на бесплатные похороны добавил. В современной россии это очень важно.

dmast79 04 января 2019 | 22:28

johio: Тебе такое право предоставим вне очереди.

ura_123 04 января 2019 | 22:25

russky77: Мржет россиянам проживающих в газифицированных домах попросить кого нибудь из средней Азии посодействовать скорейшему выходу на пенсию?

natayak 04 января 2019 | 22:15

Они вероятно бредят.

(комментарий скрыт)

encopresis 04 января 2019 | 22:20

Надо лотереи устраивать "Пенсия в 55/60 лет" по типу гринкард на гражданство США.
Совсем охренела власть, её уже ничем не вылечишь - ни пилюлями, ни пи3*юлЯми

ronnie_the_dutch 04 января 2019 | 22:25

***право на досрочную пенсию***
____________________________
...посмертно?:)

foolsdie 04 января 2019 | 22:27

А еще им всем надо присвоить "Ветерана труда". И произвести в "дети войны". И в "Почетные железнодорожники".

ppoommaann2008 04 января 2019 | 22:27

это что, будет много взрывов газа ради пенсии?

ura_123 04 января 2019 | 22:29

Что бы выйти на пенсию ещё при жизни 50/50 ,нужно .... ээээээ... разрушить свой дом при содействии газпрома так сказать? Интересное кино получается,в чечении акадэмик в трениках заявлял что новая ” пенсионная реформа” на нохчей не распространяется,теперь и тут,власть подсластила пилюлю.

grishakras 04 января 2019 | 22:30

Сначала отняли , потом дали , но не всем, а тем кто вообще всего лишился! Гребаные благодетели!

kuchumka 04 января 2019 | 22:33

Так это теперь будет касаться всех кто пострадает от газа в будущем или только в этом случае?

kisa2000 04 января 2019 | 22:39

так есть какие нибудь законы в стране, или только понятия. Причём тут пострадать в результате чего то и выход на пенсию. Получить страховку, компенсацию, или безплатные похороны, а пенсия за труд или достижение пенсионного возраста.

vlasti_kranty 04 января 2019 | 22:46

Что-то новенькое в пенсионном законодательстве. Досрочный выход на пенсию в связи с терактом? Страна дураков!!

bonhoeffer 04 января 2019 | 22:50

Видимо, вместо инвалидности.

benin_papa__ 04 января 2019 | 23:05

На пенсию досрочно. А что, разве есть такой закон?
Если есть, то где и когда опубликован?
А ежели нет, то с какого перепугу на пенсию выходят по понятиям?

nikolaitschi 04 января 2019 | 23:08

Насчет пенсий здорово придумали. Интересно будет посмотреть перечень потерь от несчастных случаев, необходимых для получения досрочной пенсии.

buva53 04 января 2019 | 23:08

На что только не идут власти, лишь бы жертвы молчали.

pravdatut 04 января 2019 | 23:09

Зачем давать льготы если им президент предписал РАЙ,

neon999 04 января 2019 | 23:18

Журналистское бесстыдство: пиарят подачки потерпевшим, и заматывают важные вопросы,
на которые власть так и не ответила. Например, почему фильтруется тема "Газели", - за постоянными разговорами о погибших под завалом, замалчивается, кто погиб в машине ?
Или все-таки там были отстреливающиеся террористы ?

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