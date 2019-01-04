"...Пол Уилан, которого ФСБ обвиняет в шпионаже, помимо США, Британии и Канады, ещё и гражданин Ирландии..."

Её власти это подтвердили. Арестованный в Москве иностранец по информации местных СМИ запросил поддержку у всех четырёх стран.

Стран, чьё гражданство имеет Пол Уилан, становится всё больше. Ирландия присоединилась к списку. В департаменте иностранных дел и торговли страны заявили, что у иностранца есть ирландское гражданство. Посольство в Москве запросило консульский доступ к арестованному до конца февраля иностранцу. По данным ирландского телеканала RTE Уилан также попросил помощи у США, Великобритании и Канады – остальных стран, гражданином которых является. По информации Wall Street Journal родители задержанного сотрудниками ФСБ иностранца уроженцы Великобритании, позже они переехали в Канаду. Где и родился Уилан. Это подтвердил его брат. В Россию Пол Уилан въехал по американскому паспорту. Ехал на свадьбу к другу. Но был задержан неделю назад в отеле Метрополь в центре Москвы. Как только он по версии Росбалта получил флеш-карту со списком сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Официального подтверждения этой информации нет. Британский МИД крайне обеспокоен судьбой задержанного за шпионаж, заявил глава ведомства Джереми Хант. И предположил, что иностранца используют как пешку в дипломатической игре. Посольство Британии добивается встречи с Уиланом. Запрос обрабатывают, сказала представитель МИДа Мария Захарова.

Учитывая, что в Россию Уилан въезжал по американскому паспорту, основатель «Эрмитэдж Кэпитал» Уильям Браудер не исключил, что обвиняемого в шпионаже могли задержать намеренно, чтобы в будущем обменять на Марию Бутину.

Глава думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков допускает это, но, по его словам, этот вопрос будут решать спецслужбы.

Маловероятно, что все четыре страны, к которым Уилан обратился за консульской помощью, будут немедленно предпринимать какие-либо ответные меры по отношению к России, поскольку информации о выдвинутых обвинениях пока мало. Так считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Уилан своей вины не признаёт. Адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков обжаловал арест своего подзащитного и просит отпустить его под залог.