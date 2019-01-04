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Эксклюзив Эха 22:00, 04 января 2019

Пол Уилан, которого ФСБ обвиняет в шпионаже, помимо США, Британии и Канады, ещё и гражданин Ирландии

Её власти это подтвердили. Арестованный в Москве иностранец по информации местных СМИ запросил поддержку у всех четырёх стран.

Стран, чьё гражданство имеет Пол Уилан, становится всё больше. Ирландия присоединилась к списку. В департаменте иностранных дел и торговли страны заявили, что у иностранца есть ирландское гражданство. Посольство в Москве запросило консульский доступ к арестованному до конца февраля иностранцу. По данным ирландского телеканала RTE Уилан также попросил помощи у США, Великобритании и Канады – остальных стран, гражданином которых является. По информации Wall Street Journal родители задержанного сотрудниками ФСБ иностранца уроженцы Великобритании, позже они переехали в Канаду. Где и родился Уилан. Это подтвердил его брат. В Россию Пол Уилан въехал по американскому паспорту. Ехал на свадьбу к другу. Но был задержан неделю назад в отеле Метрополь в центре Москвы. Как только он по версии Росбалта получил флеш-карту со списком сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Официального подтверждения этой информации нет. Британский МИД крайне обеспокоен судьбой задержанного за шпионаж, заявил глава ведомства Джереми Хант. И предположил, что иностранца используют как пешку в дипломатической игре. Посольство Британии добивается встречи с Уиланом. Запрос обрабатывают, сказала представитель МИДа Мария Захарова.

Учитывая, что в Россию Уилан въезжал по американскому паспорту, основатель «Эрмитэдж Кэпитал» Уильям Браудер не исключил, что обвиняемого в шпионаже могли задержать намеренно, чтобы в будущем обменять на Марию Бутину.

Глава думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков допускает это, но, по его словам, этот вопрос будут решать спецслужбы.

Маловероятно, что все четыре страны, к которым Уилан обратился за консульской помощью, будут немедленно предпринимать какие-либо ответные меры по отношению к России, поскольку информации о выдвинутых обвинениях пока мало. Так считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Уилан своей вины не признаёт. Адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков обжаловал арест своего подзащитного и просит отпустить его под залог.

Комментарии

35

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a_vam_zachem 04 января 2019 | 22:05

эховцы нашли себе нового узника совести

danko_wurda 04 января 2019 | 22:09

a_vam_zachem: типичный родственник бабушки данко1. Она тоже из 4 стран. И регионов.

polikarpich 04 января 2019 | 22:14

danko_wurda: А что такое? Я вот совсем не отказался бы иметь вообще все гражданства без исключения. А жил бы там, где понравилось больше.

pattrick1 04 января 2019 | 22:16

В списках Пола Уилана есть фамилии известных людей, кого-нибудь вроде Е.Альбац, В.Кара-Мурзы мл, М.Касьянова, А.Навального, Г.Каспарова, М.Ходорковского, topotuschkin, vezdehod1, e_nexoma?

alehan22748 04 января 2019 | 22:22

Класс! хорошо когда много гражданств!

antimalin 04 января 2019 | 22:30

Уилан своей вины не признаёт.
/////

Признает под грузом highy likely с неоспоримыми доказательствами его шпионажа в пользу разведок как минимум 4-х стран НАТО.
Это очевидно, как highy likely.

Легенды типа "он ехал на свадьбу в Москву" - не принимаются.

Полный и очевидный провал всех вашингтонских разведок.
Руководство ЦРУ должно уйти в отставку.

alehan22748 04 января 2019 | 23:01

antimalin: если уже бывший шеф фсбни когда то писал чистосердечное как был агентом 16 государств, то Уилан быстро признается что работал на марсианскую раведку!

polikarpich 04 января 2019 | 22:22

pattrick1: "Патрик" у него в списке есть. Он на самом деле из будущего, что-то вроде Терминатора.
Послан с заданием замочить Патрика Коннора. Но для надёжности будеть валить всех Патриков подряд. Так что меняй погоняло, пока не поздно.

sasha2011 04 января 2019 | 22:40

polikarpich:
Ничего патрику менять не надо.
Просто надо подсадить его в камеру к арестованному на одну ночь, и запоёт патрик арию Джильды как Джильда.
Глядишь - Гергиев его к себе в театр возьмёт...

galen 04 января 2019 | 23:03

polikarpich:
Нет ,у пола есть фотография патрика и ориентировка интерпола с целью Патрика задержать . Вот Пола и нейтрализовали ,чтобы никто на западе не знал ,кто Патрик на самом деле .

dmast79 04 января 2019 | 22:20

polikarpich: И налоги платить в каждой из стран. А там - не 13%...

ura_123 04 января 2019 | 22:31

dmast79: А где 13% ?

dmast79 04 января 2019 | 22:34

ura_123: Именно что! Вы даже 13% платить не можете, купили себе справки и льготы инвалидов с удалённым мозгом! В России 13%!

galen 04 января 2019 | 23:05

dmast79: Чувствуется бесплатное образование .

dmast79 04 января 2019 | 23:10

galen: Чувствуется что у вас платное, но и деньги на ветер - тоже очевидно.

galen 04 января 2019 | 23:14

dmast79: Солнце мое ,я свое образование 43 года подтверждал . И таких глупостей ,как Вы не писал сроду .

dmast79 04 января 2019 | 23:18

galen: Нормальное образование, подтверждать раз от раза, на протяжении 43 лет - не требуется. Оно говорит за себя само и сразу, и не нуждается ни в каких дополнительных подтверждениях!

ura_123 04 января 2019 | 22:35

ura_123: Предвосхищая вопросы тупых портяноидов:
Итого, каждый россиянин получающий "белую" зарплату (т.е. вся сумма не скрывается работадателем) платит по минимуму:
14896+5400 = 20296р в месяц с зарплаты 30000р.
Или в % от ФОТ:
20296/44896*100= 45.20%
45.20% это РЕАЛЬНЫЙ НАЛОГ на каждого работающего в "белую" россиянина. Это МИНИМУМ.
Дальше идут акцизы и таможенные пошлины на товары.

Напомню россиянам, что накопительная часть пенсии опять заморожена на 2017. Т.е. никакого накопления у вас не идет - все отчисления в ПФР - ЧИСТЫЙ НАЛОГ.

Упреждая один ватный домысел об том, что страховые в 30.2% платит работодатель и это его деньги. Нет не платит, он налоговый агент для работника. А страховые в 30.2% формируются из прибыли компании, а прибыль создают эксплуатируемые, т.е. работники. Конечно, в случае чиновников это не так - фактически выплаты за них осуществляет государство, из бюджета.

И при реальном налоге на работающего в "белую" россиянина в 45.20%(минимум) гражданин Силуанов, заявляет что надо повышать налоги, а Владимир Владимирович заявляет, что они у нас низкие...(с)

novyrusich 04 января 2019 | 22:42

dmast79: мальчик, где таких умников как ты подбирают?
На какой помойке?
Потому что только с помоечными мозгами можно такой бред написать. Налоги человек платит в той стране, где он является резидентом.

polikarpich 04 января 2019 | 22:12

a_vam_zachem: Да нет! Узника у бессовестных.

haldey 04 января 2019 | 22:12

a_vam_zachem: А по факту агент без совести, без принципов, трус и паршивец)))
Родную мать сдаст, лишь бы самому выжить))) Поет, как соловей)))
"забирай меня скорей, увози за сто морей"))) Ну хоть кто-нибудь, мне обещали консульское сопровождение)))

polikarpich 04 января 2019 | 22:18

haldey: А кто сказал, что он вообще чей-то агент, что ему вообще есть, что "петь"? По "ящику" просветили?
И почему вдруг сразу "трус"? Просто так хочется или так должно быть?

ykra_dupa 04 января 2019 | 22:21

polikarpich: Тут все понятно ,его настоящее имя - Полікарп Хуилайненко, он козацького роду ! Но он в этом никогда не признается ,даже если Путин будет бить его балалайкой и прокалывать глаза на фотографии бандеры ! Ну а эти паспорта просто легенда ! Слава украине ! СБУ слава ! Щеневмерла ....

dmast79 04 января 2019 | 22:22

polikarpich: Чувак с четверным гражданством - само по себе "вечный жид" - крайне нелицеприятный персонаж, которого желательно пропустить через ФСБ с целью выявления аналогичных ему сообщников.

polikarpich 04 января 2019 | 22:50

dmast79: Что значит "нелицеприятное"? Нелицеприятно - это беспристрастно. Может быть, неприятное?
А что такого неприятного в четырёх гражданствах?

haldey 04 января 2019 | 22:34

polikarpich: А ты кто вообще, определился? Ты чьих будешь? Если бы Гитлер напал бы сегодня, ты бы защищал какую страну, какая тебе по душе?
Ты маме скажи, не там ты меня родила, лучше бы в..., сам впишешь, чмо безродное...
Как тебе объяснить, кто такой трус и как его определить? Ты к зеркалу подойди и внимательно изучи отражение. Амеба, инфузория, может сразу планету сменить, или галактику, может и образ не тот, шестипалым пятих..ем прикольненько и комфортненько... Смени пол для начала, транс это имэнно для такой твари (и это не ругательство, а из писания "каждой твари по паре")...

polikarpich 04 января 2019 | 22:47

haldey: А по этому комменту всё прекрасно видно, кто на самом деле чмо. Такие "перлы" много говорят о человеке и гражданине своего государства. :-)
Ты себя почитай, микробус, и тогда поймёшь, что все твои вопли никому на хрен не сдались. Как и ты сам. Потому что нигде ты особо и не нужен, так как подобные понты кидать ты можешь только здесь, да и то анонимно.
А Писание ты хреново знаешь. Нет там буквально такого выражения "каждой твари по паре".
Да и нигде в Писании никакое земное гражданство вообще не превозносится, только Небесное. Для христиан это вообще неактуально. Они этим пользовались только, чтобы защититься от преследования:

"Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: разве вам позволено бичевать Римского гражданина, да и без суда?"
(Деян.22:25)

arnfa 04 января 2019 | 22:15

a_vam_zachem: danko_wurda: Молитесь, чтобы не оказаться среди этих самых узников. "От сумы и тюрьмы....". Дальше знаешь сам.

novyrusich 04 января 2019 | 22:36

a_vam_zachem: Какой богатый улов, однако.
Арестован один человек, а выкуп будут получать с 4-х стран.
Вот как надо работать. ФСБ за такую экономию бюджетных средств надо наградить.

galen 04 января 2019 | 22:59

a_vam_zachem: Нет ,это спецслужбы нашли приключение на свою ... Ничего не знали об объекте .

(комментарий скрыт)

yan_muha 04 января 2019 | 22:17

Расстрелять - и больше спасительных санкций!

nestor199 04 января 2019 | 22:17

Не это укатайка ................
Кровавая гэбня содержит в одиночной камере американца, канадца, англичанина и ирландца. Подвергая его пыткам голода, выдавая одну пайку на всех четверых. Но главное!!!! в этой камере появятся еще два узника кровавой гэбни: израильтянин и украинец .....................

(комментарий скрыт)

shtirlitz77 04 января 2019 | 22:50

"...Пол Уилан, которого ФСБ обвиняет в шпионаже, помимо США, Британии и Канады, ещё и гражданин Ирландии..."

Ну что же это так не везет нашим пинкертонам!?
То со Скрипалями облажались.
А на днях вот не того "шпиона" поймали, гражданина четырех стран.
И теперь "замучаются пыль глотать", доказывая представителям этих стран, какой этот Пол Уилан шпиён -шпиён.

yuryr 04 января 2019 | 22:55

Интересная история. Слегка сочувствую нашему МИДу в целом и М.Захаровай - в частности: отбрехиваться нужно будет от нескольких любопытствующих. Впрочем, и "конторе", и ее "личику" это не впервой, а потому, полагаю, вполне по силам.

galen 04 января 2019 | 23:16

yuryr: Думаю ,что в этот раз чуток переборщили .

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