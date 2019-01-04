В ночь на 1 января «Россию 1» и «Первый канал» с их новогодними программами смотрели меньше зрителей, чем годом ранее

Зато, по данным телеизмерителя Mediascope, на этот раз почти в три раза выросла аудитория СТС. По просьбе РБК телевизионные предпочтения жителей крупных городов в последний день года проанализировал один из клиентов измерителя. Сама компания Mediascope, как передает РБК, обнародует эти данные только 9 января.