В ночь на 1 января «Россию 1» и «Первый канал» с их новогодними программами смотрели меньше зрителей, чем годом ранее
Зато, по данным телеизмерителя Mediascope, на этот раз почти в три раза выросла аудитория СТС. По просьбе РБК телевизионные предпочтения жителей крупных городов в последний день года проанализировал один из клиентов измерителя. Сама компания Mediascope, как передает РБК, обнародует эти данные только 9 января.
Комментарии10
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kottigr1 04 января 2019 | 21:40
В ночь на 1 января «Россию 1» и «Первый канал» с их новогодними программами смотрели меньше зрителей, чем годом ранее
Наверное телезрители в это время под одеялом санкционку хомячили..
tvitov66 04 января 2019 | 21:46
kottigr1: нужно просто понять и принять что телевизер отмирает как анахронизм, атавизм и лапти
kypykyky 04 января 2019 | 21:51
tvitov66: это если он лапти. смотреть из года в год одно и тоже, и начать осознавать, что всё ложь. вероятно, доходит. а комменты к поздравухам карликов....нууу
nikolashin2017 04 января 2019 | 21:43
два канала каждый год
с ума сводят свой народ...
kitaiss 04 января 2019 | 21:45
В ночь на 1 января «Россию 1» и «Первый канал» с их новогодними программами смотрели меньше зрителей, чем годом ранее
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пару минут глянул - баскофф и филимон - это диагноз...
смотрел квартирник на нтв...
puli2_4 04 января 2019 | 21:46
Скоро вообще это фуфло никто смотреть не будет .
antimalin 04 января 2019 | 21:55
В ночь на 1 января «Россию 1» и «Первый канал» с их новогодними программами смотрели меньше зрителей, чем годом ранее
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Потому что впервые за 42 года Алла Пугачева не пришла спеть у них.
С 1976 года (декабрь)
kypykyky 04 января 2019 | 22:01
antimalin: ну вот и всё обьяснили. ещё кабсдох не смох..
forward 04 января 2019 | 21:59
Да, ужасные программы были. Смотреть было невозможно.
s_vlad 04 января 2019 | 22:00
Это потому, что часть путиноидов уже спала в это время, от бурных возлияний ))