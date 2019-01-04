Депутат питерского заксобрания, «единоросс» Владимир Петров предлагает запретить посещать цирки несовершеннолетним
По сведениям «МБХ Медиа», соответствующее обращение он направил министру культуры Владимиру Мединскому. По словам депутата, животные в российских цирках продолжают подвергаться жестокому обращению, что может негативно отразиться на психике детей.
Сам министр пока никак не отреагировал на инициативу депутата.
Комментарии18
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redrica 04 января 2019 | 21:36
Цирки с животными давно надо запретить. И зоопарки тоже.
kottigr1 04 января 2019 | 21:38
redrica: Всё верно ! Зачем весь этот цирк ? .. Пусть детишки сразу приходят в российскую Гос Думу.. !
kypykyky 04 января 2019 | 21:37
чёй тама с причина-следствием? досыпьте дорожку до полной кредитки...
tadolg 04 января 2019 | 21:38
Правильно. Первые 3 ряда в цирке отдать депутатам Законодательного собрания. Остальные ряды демонтировать.
popov_m 04 января 2019 | 21:39
Идиотизм не знает границ!!!
kuchumka 04 января 2019 | 21:40
Циркам с животными полный запрет!
sparky 04 января 2019 | 21:40
На детях отыграться легче, чем на взрослых. Даже идиотизм при этом пытаются выдать за заботу.
ДепутаН, единовброс, чо!
klegg 04 января 2019 | 21:41
депутат единоросс - все понятно. Вердикт - ПНХ
polsan 04 января 2019 | 21:43
По словам депутата, животные в российских цирках продолжают подвергаться жестокому обращению, что может негативно отразиться на психике детей.
Взрослым, тоже надо запретить ходить в цирки, по той же причине, что и детям, а то жестокость граждан к своим согражданам зашкаливает уже!
sergey1971 04 января 2019 | 21:44
Тогда и в цирки ходить никто не будет.
encopresis 04 января 2019 | 21:47
"Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк!"
Сказал Ильич-1 сто лет назад. Сейчас, вроде бы, если верить официальной статистике - народ более менее читать и писать научился, спасибо текст-редакторам в смартфонах, так что шли нах этот цирк с конями и кинематограф, г-н. Мединский.
bulf 04 января 2019 | 21:50
Каждый раз поражаюсь, ну до какой ещё степени абсурда могут дойти эти, простите, придурки! Цирки - они для детей, взрослые просто сопровождающие!
Вот это:
"С утра я рад, чего-то жду, ура, ура, я в цирк иду!" - это детские радости, не взрослые!
kitaiss 04 января 2019 | 21:51
нормальный пипл в цирк не ходит...
dekadik 04 января 2019 | 21:52
А ещё надо запретить цирк под названием Единая Россия.
agl 04 января 2019 | 21:53
пиарится козел.
encopresis 04 января 2019 | 21:54
Странно, что этот единорос не обратил внимание Мединского на то, что цирк пропагандирует гомосексуализм. Акробаты там друг дружку часто трогают за обнаженные части тел. Неокрепшие детишки могут это неправильно понять.
vitaminoz 04 января 2019 | 21:55
Надо запретить цирк с депутатами. Совсем.
forward 04 января 2019 | 21:57
Инициативный дурак хуже безинициативного.