Депутат питерского заксобрания, «единоросс» Владимир Петров предлагает запретить посещать цирки несовершеннолетним

По сведениям «МБХ Медиа», соответствующее обращение он направил министру культуры Владимиру Мединскому. По словам депутата, животные в российских цирках продолжают подвергаться жестокому обращению, что может негативно отразиться на психике детей.

Сам министр пока никак не отреагировал на инициативу депутата.