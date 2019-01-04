В магазине «Ашан» в пригороде Парижа в торговом зале обнаружена крупная партия кокаина
Как сообщает РИА, сотрудники нашли белый порошок, когда стали вскрывать упаковки с бананами. Общий вес партии 80 килограммов. На черном рынке она оценивается в 4 миллиона евро. По предварительным данным полиции, кокаин привезли из Колумбии, а в «Ашан» партия попала случайно.
Комментарии8
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oneoretwo 04 января 2019 | 21:36
...ну вот, дождались: письколизькова засыпалась...
askol2016 04 января 2019 | 21:38
Перепутали Ашан. Отправляли в питерский, как обычно, о доставили в парижский...
balaganov2001 04 января 2019 | 21:40
Рафик хи у чем не виноват :)
kypykyky 04 января 2019 | 21:41
. По предварительным данным полиции, кокаин привезли из Колумбии, а в «Ашан» партия попала случайно...
ЧО?
это вах, господа ))
post_v 04 января 2019 | 21:43
щас население в России ломанется на ночь глядя в Ашан за бананами
не удивлюсь, если завтра банановые ценники взлетят втрое
kitaiss 04 января 2019 | 21:47
всплыл, какбэ случайно аргентинский кокс...опять не на те шпили смотрели и не на тот адрес доставили...
nichirin 04 января 2019 | 21:49
Фром Раша виз лав.
inga_92_1 04 января 2019 | 22:01
А што... Захарова?