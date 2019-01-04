В магазине «Ашан» в пригороде Парижа в торговом зале обнаружена крупная партия кокаина

Как сообщает РИА, сотрудники нашли белый порошок, когда стали вскрывать упаковки с бананами. Общий вес партии 80 килограммов. На черном рынке она оценивается в 4 миллиона евро. По предварительным данным полиции, кокаин привезли из Колумбии, а в «Ашан» партия попала случайно.