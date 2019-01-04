В результате взрыва на автобусной остановке в Сантьяго ранены 4 человека

Как сообщает у себя в Твиттере мэр чилийской столицы Карла Рубилар, угрозы их жизни нет. Обстоятельства случившегося выясняет на месте группа специальных полицейских операций. В свою очередь, местная пресса сообщает, что причиной ЧП стало взрывное устройство, заложенное в мусорном баке. По сведениям радиостанции «Био био», Ответственность за взрыв взяла на себя местная террористическая группировка, объявившая своей целью борьбу с прогрессом и цивилизацией.