Уже четыре страны добиваются консульского доступа к арестованному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану
Как сообщает ирландский телеканал RTE, он является гражданином США, Канады, Ирландии и подданным Великобритании и запросил помощь у всех четырех стран. В Россию он въехал по американскому паспорту и был задержан и арестован как гражданин США. Уилан своей вины не признаёт. Адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков обжаловал арест своего подзащитного и просит отпустить его под залог.
Комментарии28
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kottigr1 04 января 2019 | 21:35
Всё выяснилось !.. Разведчик Петров с паспортом Пола Уилана приехал на свадьбу к своему другу и коллеге Боширову.. Потом промочили ноги..
ematveev 04 января 2019 | 21:40
kottigr1: Самый обычный гражданин с самым обычным гражданством четырех стран.
pattrick1 04 января 2019 | 21:42
Уже четыре страны добиваются консульского доступа к арестованному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану...
Идентификация Борна? Пол Уилан сам хотя бы помнит, кто он и откуда?
danko_wurda 04 января 2019 | 21:46
ematveev: напоминает мне фильм Аэроплан, где в очередное к девушке потрахаться в конце осел стоял. А она рассказывала о своей тяжёлой жизни.
danko_wurda 04 января 2019 | 21:51
pattrick1: я бы пустил к нему бабку данко1. Одну за 4. Она же из маями, Москвы, Нью Йорка и кубанщины.
pattrick1 04 января 2019 | 21:54
danko_wurda:
Да, если бы Данко1 была на нашей стороне, она показала бы свой пирожок и Пол Уилан запел бы как канарейка.
danko_wurda 04 января 2019 | 21:57
pattrick1: надо её переагетировать, что б на наших работала.
pattrick1 04 января 2019 | 22:00
danko_wurda:
Думаю не получится, ведь тогда она лишится жилплощади в Майами.
begly_ 04 января 2019 | 22:02
danko_wurda:
Армавир., соседняя грядка с Лабинском., землячка она моя - на одной кубанской земле воткнули палку и появились мы с Данкой1. У нас на Кубани все хорошо растет, только не ленись, палку воткни..
haldey 04 января 2019 | 21:47
pattrick1: Расстрелять 4 раза? Нет, 4 пожизненных срока?
Вот обосрался, всех сразу заложил, потрясти его еще, может и еще сдаст)))
Вот такие они, вероятные противники, сцыкуны знатные, всех на уши поднял, лишь бы шкуру спасти)))
gordy 04 января 2019 | 21:50
"Уже четыре страны добиваются консульского доступа к арестованному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану"
На кого из них он шпионил?
haldey 04 января 2019 | 21:53
gordy: А ты на кого работаешь? Вот и он, на того же)))
ykra_dupa 04 января 2019 | 21:55
haldey: Пусть его к хохлам посадят, которые морское сражение под Крымским мостом проиграли ! Там его может капитан крейсера " пердянск " , вицеконтраадмирал маккряк еще перевербует ! Ведь весьмирзнает что Путин только украину боится ,особенно мидака чугункина ! Сто пудов сразу отпустят !))))
kottigr1 04 января 2019 | 21:42
ematveev: Странно, что у задержанного не оказалось при себе ещё и паспорта Израиля.. Только они способны на такое..
igor_zrw 04 января 2019 | 21:56
kottigr1: паспорт еще одного иностранного государства полезен только в случае, когда поциент абсолютно не виноуат. во всех других - это отягчающее обстоятельство...
post_v 04 января 2019 | 21:45
ematveev:
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будет интересно, если завтра он окажется еще и кузеном Макрона
sparky 04 января 2019 | 21:46
ematveev: Удачный гражданин, на него одного можно в четырех странах незадачливых петровых-бошировы-бутиных обменять.
danko_wurda 04 января 2019 | 21:48
sparky: или 1 спарку. С ушами.
sparky 04 января 2019 | 21:53
danko_wurda: Ну если всех пригожинских дебилоидов присовокупить, то... нет, не потянете, вы совсем негодный "товар". На вас даже кошку менять не будут.
danko_wurda 04 января 2019 | 21:55
sparky: если тебя присовокупить на кошку?
vlabumur 04 января 2019 | 21:49
Это не Сергей Борисович Брилёв?
alger 04 января 2019 | 22:00
ematveev: это еще молчат Гондурас , Науру и Буркина-Фасо
kotbajune 04 января 2019 | 21:36
"Уже четыре страны добиваются консульского доступа к арестованному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану"
- В очередь, сволочи, в очередь!(С)
dmast79 04 января 2019 | 21:47
kotbajune: Многостаночник, как раньше говорили.
alex362 04 января 2019 | 21:53
kotbajune: классику надо цитировать точно: "в очередь сукины дети! "
begly_ 04 января 2019 | 21:54
Так, гражданства США у него считай уже нету., у нас нет двойных гражданств за исключением особых случаев, типа американка родила в Кении и привезла в Америку.
nestor199 04 января 2019 | 21:57
begly_: Но въехал он в РФ по паспорту гражданина юсы ..................
vitek61 04 января 2019 | 21:58
begly_: Американка родила не в Кении, а от кенийца на Гавайях и привезла в континентальную Америку. И да, это таки был особый случай...