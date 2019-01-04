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21:30, 04 января 2019

Уже четыре страны добиваются консульского доступа к арестованному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану

Как сообщает ирландский телеканал RTE, он является гражданином США, Канады, Ирландии и подданным Великобритании и запросил помощь у всех четырех стран. В Россию он въехал по американскому паспорту и был задержан и арестован как гражданин США. Уилан своей вины не признаёт. Адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков обжаловал арест своего подзащитного и просит отпустить его под залог.

Комментарии

28

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kottigr1 04 января 2019 | 21:35

Всё выяснилось !.. Разведчик Петров с паспортом Пола Уилана приехал на свадьбу к своему другу и коллеге Боширову.. Потом промочили ноги..

ematveev 04 января 2019 | 21:40

kottigr1: Самый обычный гражданин с самым обычным гражданством четырех стран.

pattrick1 04 января 2019 | 21:42

Уже четыре страны добиваются консульского доступа к арестованному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану...

Идентификация Борна? Пол Уилан сам хотя бы помнит, кто он и откуда?

danko_wurda 04 января 2019 | 21:46

ematveev: напоминает мне фильм Аэроплан, где в очередное к девушке потрахаться в конце осел стоял. А она рассказывала о своей тяжёлой жизни.

danko_wurda 04 января 2019 | 21:51

pattrick1: я бы пустил к нему бабку данко1. Одну за 4. Она же из маями, Москвы, Нью Йорка и кубанщины.

pattrick1 04 января 2019 | 21:54

danko_wurda:

Да, если бы Данко1 была на нашей стороне, она показала бы свой пирожок и Пол Уилан запел бы как канарейка.

danko_wurda 04 января 2019 | 21:57

pattrick1: надо её переагетировать, что б на наших работала.

pattrick1 04 января 2019 | 22:00

danko_wurda:

Думаю не получится, ведь тогда она лишится жилплощади в Майами.

begly_ 04 января 2019 | 22:02

danko_wurda:

Армавир., соседняя грядка с Лабинском., землячка она моя - на одной кубанской земле воткнули палку и появились мы с Данкой1. У нас на Кубани все хорошо растет, только не ленись, палку воткни..

haldey 04 января 2019 | 21:47

pattrick1: Расстрелять 4 раза? Нет, 4 пожизненных срока?
Вот обосрался, всех сразу заложил, потрясти его еще, может и еще сдаст)))
Вот такие они, вероятные противники, сцыкуны знатные, всех на уши поднял, лишь бы шкуру спасти)))

gordy 04 января 2019 | 21:50

"Уже четыре страны добиваются консульского доступа к арестованному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану"


На кого из них он шпионил?

haldey 04 января 2019 | 21:53

gordy: А ты на кого работаешь? Вот и он, на того же)))

ykra_dupa 04 января 2019 | 21:55

haldey: Пусть его к хохлам посадят, которые морское сражение под Крымским мостом проиграли ! Там его может капитан крейсера " пердянск " , вицеконтраадмирал маккряк еще перевербует ! Ведь весьмирзнает что Путин только украину боится ,особенно мидака чугункина ! Сто пудов сразу отпустят !))))

kottigr1 04 января 2019 | 21:42

ematveev: Странно, что у задержанного не оказалось при себе ещё и паспорта Израиля.. Только они способны на такое..

igor_zrw 04 января 2019 | 21:56

kottigr1: паспорт еще одного иностранного государства полезен только в случае, когда поциент абсолютно не виноуат. во всех других - это отягчающее обстоятельство...

post_v 04 января 2019 | 21:45

ematveev:
=========

будет интересно, если завтра он окажется еще и кузеном Макрона

sparky 04 января 2019 | 21:46

ematveev: Удачный гражданин, на него одного можно в четырех странах незадачливых петровых-бошировы-бутиных обменять.

danko_wurda 04 января 2019 | 21:48

sparky: или 1 спарку. С ушами.

sparky 04 января 2019 | 21:53

danko_wurda: Ну если всех пригожинских дебилоидов присовокупить, то... нет, не потянете, вы совсем негодный "товар". На вас даже кошку менять не будут.

danko_wurda 04 января 2019 | 21:55

sparky: если тебя присовокупить на кошку?

vlabumur 04 января 2019 | 21:49

Это не Сергей Борисович Брилёв?

alger 04 января 2019 | 22:00

ematveev: это еще молчат Гондурас , Науру и Буркина-Фасо

kotbajune 04 января 2019 | 21:36

"Уже четыре страны добиваются консульского доступа к арестованному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану"

- В очередь, сволочи, в очередь!(С)

dmast79 04 января 2019 | 21:47

kotbajune: Многостаночник, как раньше говорили.

alex362 04 января 2019 | 21:53

kotbajune: классику надо цитировать точно: "в очередь сукины дети! "

begly_ 04 января 2019 | 21:54

Так, гражданства США у него считай уже нету., у нас нет двойных гражданств за исключением особых случаев, типа американка родила в Кении и привезла в Америку.

nestor199 04 января 2019 | 21:57

begly_: Но въехал он в РФ по паспорту гражданина юсы ..................

vitek61 04 января 2019 | 21:58

begly_: Американка родила не в Кении, а от кенийца на Гавайях и привезла в континентальную Америку. И да, это таки был особый случай...

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