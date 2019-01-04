Уже четыре страны добиваются консульского доступа к арестованному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану...

Как сообщает ирландский телеканал RTE, он является гражданином США, Канады, Ирландии и подданным Великобритании и запросил помощь у всех четырех стран. В Россию он въехал по американскому паспорту и был задержан и арестован как гражданин США. Уилан своей вины не признаёт. Адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков обжаловал арест своего подзащитного и просит отпустить его под залог.