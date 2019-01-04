Полторы сотни машин заблокированы в горах Крыма из-за схода снега

Дорога к популярному у туристов плато горы Ай-Петри заблокирована. Как сообщили Интерфаксу в республиканском управлении МинЧС, пострадавших нет. Над устранением последствий лавины сейчас работают сотрудники «Крымавтодора».

Ранее крымское МинЧС предупреждало, что с 4-го по 6 января в горах республики возможен сход снежных лавин.