Полторы сотни машин заблокированы в горах Крыма из-за схода снега
Дорога к популярному у туристов плато горы Ай-Петри заблокирована. Как сообщили Интерфаксу в республиканском управлении МинЧС, пострадавших нет. Над устранением последствий лавины сейчас работают сотрудники «Крымавтодора».
Ранее крымское МинЧС предупреждало, что с 4-го по 6 января в горах республики возможен сход снежных лавин.
Комментарии10
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ser_gey_love_row 04 января 2019 | 21:09
Это увертюра к опере "Камни с неба".
kottigr1 04 января 2019 | 21:12
ser_gey_love_row: Всё верно.. Суровая зима в Крыму. Теперь ведь к ним приходит наш брутальный Дед Мороз, а не какие-то там Святой Николай с Сантой...
proletarian74 04 января 2019 | 21:10
Будет вода весной в водохранилищах. А Украина обязательно должна заявить протест. Это был ее снег...
kottigr1 04 января 2019 | 21:14
proletarian74: Зря так торопитесь.. Снег едроссы то же украдут..
ykra_dupa 04 января 2019 | 21:20
kottigr1: Обязательно украдут ! И продадут его за границу ,очень они там наш желтый снег любят !
kottigr1 04 января 2019 | 21:29
ykra_dupa: Крымский снег.. Это не снег, а слабоконцентрированная кислота из Армянска. Природное чистящее средство, можно даже как реагент на дороги попробовать..
ser_gey_love_row 04 января 2019 | 21:18
proletarian74: классная у крымчан наступила жизнь - есть снег будет вода до мая, нет снега - сосем у единороссов.
glotov 04 января 2019 | 21:25
ser_gey_love_row: Да, сейчас не времена СССР, когда туда всей страной в рекордный срок канал построили.
v_bnd 04 января 2019 | 21:19
proletarian74: пацак, это ты хочешь честной народ посмешить или ужо надоело этих крымских "нахлебников" кормит/поить ?
ykra_dupa 04 января 2019 | 21:34
v_bnd: А я сразу говорил ,после того как лохлы Крым России вернули ,оставить там только Российских военных ! А весь сброд который там живет отправить в Сибирь ! Хохол это просто животное ,типа крысы - вредитель который везде будет разносить свою укроболезнь ,их популяцию надо сокращать ! Ну а я бы спокойно приехал в Крым со своей семьей ,вместо этих тварей !)))