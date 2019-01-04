Полиция проводит проверку инцидента с выездом машины актера Игоря Верника на пешеходную зону в Камергерском переулке

Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД. Как уточняет Интерфакс, владелец автомобиля вызван в территориальное подразделение ДПС для дачи объяснений.

На размещенной в интернете ролике видно, как машина актера и телеведущего выезжает в прогулочную зону, где в это время находятся люди. Сам Верник случившееся комментировать отказывается.