Полиция проводит проверку инцидента с выездом машины актера Игоря Верника на пешеходную зону в Камергерском переулке
Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД. Как уточняет Интерфакс, владелец автомобиля вызван в территориальное подразделение ДПС для дачи объяснений.
На размещенной в интернете ролике видно, как машина актера и телеведущего выезжает в прогулочную зону, где в это время находятся люди. Сам Верник случившееся комментировать отказывается.
Комментарии9
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canary 04 января 2019 | 21:11
переклинило?
uhovostro 04 января 2019 | 21:18
canary: Квасил не закусывая...
aleksandr39 04 января 2019 | 21:35
canary: Спешил на встречу с " великим вождем "
ki000999 04 января 2019 | 21:11
владелец автомобиля вызван в территориальное подразделение ДПС для дачи объяснений.....................................................)))))))))))))) Объяснений))))) ДПС берите с него по полной!)))
kypykyky 04 января 2019 | 21:25
жёлтая пресса.
polsan 04 января 2019 | 21:27
Если у Веника такое отношение к своим согражданам, стоит ли ходить на его шоу с его участием и платить деньги?! Голосуйте рублём!
kypykyky 04 января 2019 | 21:58
уже не пойдёшь?
zigfridf 04 января 2019 | 21:34
Раздули новость. Гражданин В. нарушил ПДД. По-полной наказывать! И не давать рекламу всякому раскаявшемуся быдлу.
vlasti_kranty 04 января 2019 | 21:45
А какой собственно, инцидент! Обычное "звездное" поведение......