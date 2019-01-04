Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский: Белорусская церковь не стремится к автокефалии
Белорусская церковь не стремится к автокефалии. Это означало бы конец для Белорусской православной церкви. Так считает патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел. В интервью телеканалу СТВ он сказал, что епископат белорусской церкви, ее служители и практически все верующие об автокефалии и не помышляют. Говоря о предоставлении автокефалии ПЦУ, экзарх сказал, что это трагедия всеправославного масштаба.
Комментарии24
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peresvet73 04 января 2019 | 21:22
//Белорусская церковь не стремится к автокефалии// но...
andrewm 04 января 2019 | 21:30
peresvet73: Что у них в головах, у этих ....
barukh_buzauskas 04 января 2019 | 21:41
peresvet73: етот "екзарх" прислан з рф-ии...
Чужой он в беларуси...
boooben 04 января 2019 | 21:46
Этот "засраный казачок" Павел - гражданин РФ, к Беларуси никакого отношения не имеет. Пусть свои заявления засунет себе в дупло.
leonidoff_leonea 04 января 2019 | 21:55
boooben:
Надо возбудить белорусский национализм и устроить майдан, чтобы и Белоруссию оттяпать у России и присоединить к цивилизованному миру.
hastings 04 января 2019 | 21:57
peresvet73: Потому что мы одна страна!
aleksei123m 04 января 2019 | 21:23
А зря не помышляте. Мог бы и подумать хорошенько.
igor_zrw 04 января 2019 | 21:28
тысячелетние связи не рвутся по мановению мимолетных светских властителей.
tadeush 04 января 2019 | 21:53
igor_zrw:нашу беларускую церковь орда окончательно уничтожила в 30 года 19 века и насадила нам свою сарайскую.))))
leonidoff_leonea 04 января 2019 | 21:57
tadeush:
Тадеуш, ты же вонючий лях, какое тебе дело до нашего православия?
inga_92_1 04 января 2019 | 21:28
А а конторе у него какой оперативный позывной?
testmeter 04 января 2019 | 21:30
Местный "Онуфрий", ставленник Кремля. Каким-таким образом автокефалия означает конец lkz церкви? Мацква перестанет бабло отстёгивать своим агентам?
Кстати, в Беларуси большинство христиан - католики
jeremey 04 января 2019 | 21:41
testmeter: По данным Министерства иностранных дел Беларуси за 2015 год, верующими считают себя 58,9% населения страны. Из них 82% - православные, 12% - католики, 6% - представители других конфессий.
barukh_buzauskas 04 января 2019 | 21:43
testmeter: католиков немного меньше
glotov 04 января 2019 | 21:58
testmeter: Католики? Сударь, Вы - невежа.
greeg1 04 января 2019 | 21:30
Конечно не стремиться. Ведь помимо РПЦ есть ещё и католичество, которому никакая автокефалия не требуется. При первой возможности время всё расставит на свои места.
tamariskk 04 января 2019 | 21:31
А возможность появилась. Зря отказываются, потом будут жалеть.
a_sandr 04 января 2019 | 21:51
Языка своего нет. Церкви своей нет. Без России - жить не могут. И какое тогда, нафиг, это государство?
kitaiss 04 января 2019 | 21:55
Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский: Белорусская церковь не стремится к автокефалии
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засланный казачок этот митрополит...придёт время получит пендалем под @раку...
leonidoff_leonea 04 января 2019 | 21:59
kitaiss:
В Испании католическая церковь тоже не желает отделятся от Римской католической церкви.
agl 04 января 2019 | 21:58
Патриарший экзарх Украины тоже к автокефалии не стремился. Все как-то без него произошло.
leonidoff_leonea 04 января 2019 | 22:02
agl:
Эт верно. Под стамбульским патриаршеством как-то уютнее.
poltapan 04 января 2019 | 21:59
Уважаемые читатели, это мнение так называемого "экзарха". Нашего мнения он не спрашивал. А нести отсебячину в традициях гундяевцев!
tadeush 04 января 2019 | 22:02
К концу XVIII века униатство исповедовали 75 % жителей белорусских земель. После раздела Речи , Орда силой уничтожила нашу национальную религию , и насадила свою сарайскую рпц.)))