Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский: Белорусская церковь не стремится к автокефалии

Белорусская церковь не стремится к автокефалии. Это означало бы конец для Белорусской православной церкви. Так считает патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел. В интервью телеканалу СТВ он сказал, что епископат белорусской церкви, ее служители и практически все верующие об автокефалии и не помышляют. Говоря о предоставлении автокефалии ПЦУ, экзарх сказал, что это трагедия всеправославного масштаба.