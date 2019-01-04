Полиция Армении задержала в Ереване по запросу Таджикистана гражданку России

1-го сентября прошлого года она была объявлена в розыск по подозрению в торговле людьми. Как передает Интерфакс, женщину, прибывшую в Армению рейсом Москва – Ереван, арестовали 3-го января в аэропорту Звартноц. Других подробностей пока не приводится.