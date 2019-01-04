Полиция Армении задержала в Ереване по запросу Таджикистана гражданку России
1-го сентября прошлого года она была объявлена в розыск по подозрению в торговле людьми. Как передает Интерфакс, женщину, прибывшую в Армению рейсом Москва – Ереван, арестовали 3-го января в аэропорту Звартноц. Других подробностей пока не приводится.
Комментарии5
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kottigr1 04 января 2019 | 21:09
Провоцируют этим задержанием россиянки Путина армяне с таджиками.. Ждут объявление войны, что бы сразу сдаться..
kaplan911 04 января 2019 | 21:16
Матёрая....
tetriz 04 января 2019 | 21:19
Её и ещё 200 ниггеров, которыми она торговала.
На развес...
ymnikymnik 04 января 2019 | 21:26
Любовница (Армения ) заигривается с любовником (Россия ) если ты мне не купишь шубу пойду к Петье.
balaganov2001 04 января 2019 | 21:29
ymnikymnik: Отсоси, гнида.