Ирландия официально подтвердила, что у арестованного в РФ по подозрению в шпионаже Пола Уилана ирландское гражданство

Департамент иностранных дел и торговли Ирландии официально подтвердил, что у арестованного в России по подозрению в шпионаже Пола Уилана ирландское гражданство. В Россию Уилан въезжал по американскому паспорту. Сегодня выяснилось, что консульского доступа к своему подданному добивается Великобритания. По не подтвержденным пока официально данным, у Уилана имеется и канадский паспорт. Консульский доступ пока был организован только американским дипломатам.