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21:00, 04 января 2019

Ирландия официально подтвердила, что у арестованного в РФ по подозрению в шпионаже Пола Уилана ирландское гражданство

Департамент иностранных дел и торговли Ирландии официально подтвердил, что у арестованного в России по подозрению в шпионаже Пола Уилана ирландское гражданство. В Россию Уилан въезжал по американскому паспорту. Сегодня выяснилось, что консульского доступа к своему подданному добивается Великобритания. По не подтвержденным пока официально данным, у Уилана имеется и канадский паспорт. Консульский доступ пока был организован только американским дипломатам.

Комментарии

18

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askol2016 04 января 2019 | 21:06

За каждый паспорт дадут по 5 лет лагерей, не меньше

kottigr1 04 января 2019 | 21:07

askol2016: Это война российской разведки с контрразведкой.. На самом деле взяли Петрова.

pattrick1 04 января 2019 | 21:10

По не подтвержденным пока официально данным, у Уилана имеется и канадский паспорт...

Четыре паспорта, так ещё в Москву на свадьбу приехал? Может он многоженец, профессиональный альфонс, вроде нашего Адольфа Ройзмана?

liquidsky__ 04 января 2019 | 21:12

pattrick1: Уже 4, кто больше? )

kottigr1 04 января 2019 | 21:16

pattrick1: так ещё в Москву на свадьбу приехал? Может он многоженец
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Всё нормально..
Разведчик Петров с паспортом Пола Уилана приехал на свадьбу к своему другу и коллеге Боширову.. А органы просто поторопились..

antimalin 04 января 2019 | 21:18

kottigr1: Теперь Европарламент, ПАСЕ и НАТО просто обязаны признать Пола Уилана ... правозащитником.
Как минимум.

pattrick1 04 января 2019 | 21:19

kottigr1:

Ты как девчонка из анекдота, которая дизентерией болела.

galen 04 января 2019 | 21:33

pattrick1: Ну ,ладно ,он дизентерией ,а Вы менингитом .

shplint_07 04 января 2019 | 21:21

Что-то мутят "партнёры".

ki000999 04 января 2019 | 21:08

Как эта ракета называется, что подарил России один товарищ на Новый Год?! Срочно послать ее на Ирландию и все вышеперечисленные страны!!!!!

viktorova 04 января 2019 | 21:15

ki000999: вы не ошибаетесь? Разве можно на Новый год дарить ракеты? Только дебилу может такое в голову прийти.

ukretotakoividskota 04 января 2019 | 21:12

нах ему столько паспортов.

kaplan911 04 января 2019 | 21:20

Очередная лажа наших спецслужб, которые не видят дальше
своего носа.

dmitry35 04 января 2019 | 21:25

О, Боже, у Пола гражданство Мира! А как всё красиво начиналось - простой парень приехал на свадьбу к другу. Не удивлюсь, если скоро окажется, что он гражданин Новой Зеландии, Мозамбика, Буркина-Фасо и Островов Зелёного мыса.

oneoretwo 04 января 2019 | 21:28

...с плешивыми надо бороться ихними же методами: у сша, канады, англии и ирландии есть повод взять по такому же предлогу , за "шпионаж", по паре плешивых поцреотаф на своей территории и обязательно под статью своего ук, где маячит 20-30 годков отсидки...

galen 04 января 2019 | 21:36

oneoretwo: Это же надо ,аж с 4 странами отношения выяснять придется .

proletarian74 04 января 2019 | 21:30

"Как отмечают бывшие сотрудники ЦРУ, Пол Уилан действительно устанавливал контакты с людьми, имеющими отношение к российским вооруженным силам, но, по их словам, он, возможно, искал людей, имеющих такой же опыт и такое же прошлое, как у него."
Действительно, совершенно обычное дело входить в контакт с военнослужащими страны..
"Он ездил в Россию по крайней мере с 2006 года (в том году он приезжал в рамках специальной программы для военнослужащих, находившихся в отпуске) — и был знаком со многими россиянами, которые знали его лично или общались с ним в социальных сетях. По их словам, он появлялся каждые полгода или около того. "
Ну да, просто случайно приехал на свадьбу..

Китайцы уже десяток арестовали, а наши четверых, но в одном флаконе. Им то в тюряге десятерых кормить, а нашим только одного..

(комментарий скрыт)

uni_korn 04 января 2019 | 21:41

Паспортов как у русского олигарха. Сейчас ему еще израильский выдадут, как роме абрамовичу. Денежные мешки своих верных прислужников в беде не бросают. Кодла какая.. Фу гадость,мороз по коже. Чтоб вы ВСЕ провалились, бесы, продажные, бездушные ублюдки, лепреконы. И как можно скорее. Аминь.

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