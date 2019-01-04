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20:30, 04 января 2019

В Москве с 9-го января уже третий раз стартует акция «Елочный круговорот»

Как сообщается на сайте мэра, после праздников можно сдать новогоднюю елку в пункт приема. Там ее переработают для использования в производстве почвогрунта и отсыпки дорожек. Пункты приема будут организованы в 13-ти столичных парках. Еще 460 мест приема будут действовать в разных районах под эгидой префектур.

Комментарии

3

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vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:52


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kaplan911 04 января 2019 | 21:10

Видимость работы.
Другими словами.....показуха.

igor_zrw 04 января 2019 | 21:31

kaplan911: а что, по вашему мнению, была бы не показуха?
так-то хоть хвоя не пропадет

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