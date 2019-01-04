В Москве с 9-го января уже третий раз стартует акция «Елочный круговорот»
Как сообщается на сайте мэра, после праздников можно сдать новогоднюю елку в пункт приема. Там ее переработают для использования в производстве почвогрунта и отсыпки дорожек. Пункты приема будут организованы в 13-ти столичных парках. Еще 460 мест приема будут действовать в разных районах под эгидой префектур.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:52
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kaplan911 04 января 2019 | 21:10
Видимость работы.
Другими словами.....показуха.
igor_zrw 04 января 2019 | 21:31
kaplan911: а что, по вашему мнению, была бы не показуха?
так-то хоть хвоя не пропадет