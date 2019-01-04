В Москве с 9-го января уже третий раз стартует акция «Елочный круговорот»

Как сообщается на сайте мэра, после праздников можно сдать новогоднюю елку в пункт приема. Там ее переработают для использования в производстве почвогрунта и отсыпки дорожек. Пункты приема будут организованы в 13-ти столичных парках. Еще 460 мест приема будут действовать в разных районах под эгидой префектур.