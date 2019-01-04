МИД России предупредил россиян о «красном» уровне погодной опасности в южных и центральных районах Германии
Там бушует сильный порывистый ветер, который сопровождается обильными осадками. Местные власти установили там «красный» и «оранжевый» уровни метеоопасности.
В свою очередь, Би-би-си сообщает о том, что на ряд районов Германии и Австрии в ближайшие выходные обрушатся снегопады. Они могут привести к серьезным проблемам на автомобильных и железных дорогах, а также перебоям в энергоснабжении.
Комментарии9
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peresvet73 04 января 2019 | 20:35
А в самой Германии об этом знают?
lenin3 04 января 2019 | 20:38
peresvet73: нет,им Гидрометцентр РФ не сообщил...
vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:52
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arkadiy48 04 января 2019 | 20:39
peresvet73: Я,живущий в Юго-Западной части Германии не знаю,
wicked_digger 04 января 2019 | 20:48
peresvet73: а ты как чукча - не читатель а писатель? Текст то прочитай.
greeg1 04 января 2019 | 20:53
Ага. Транспорт встал, связи нет, электричество кончилось. И только СП2 спасёт Европу от всех бед и катаклизмов.
kypykyky 04 января 2019 | 20:53
а при чём тут Эхо Москвы?
kaplan911 04 января 2019 | 21:03
МИД РФ что, аргентинским коксом объелся?!
Какого хрена им дело до Германии, когда своих геморроев по самые гланды.
Им, властям путирашки, заняться бы своими проблемами.
К примеру, Магнитогорском......
Машка из МИДрашки впору лезгинку сбацать вместо калинки.
ki000999 04 января 2019 | 21:05
МИД России предупредил россиян о «красном» уровне погодной опасности в южных и центральных районах Германии.................Ну и зачем эти предупреждения??? Россияне как будто бы собираются ехать к фашистам?