МИД России предупредил россиян о «красном» уровне погодной опасности в южных и центральных районах Германии

Там бушует сильный порывистый ветер, который сопровождается обильными осадками. Местные власти установили там «красный» и «оранжевый» уровни метеоопасности.

В свою очередь, Би-би-си сообщает о том, что на ряд районов Германии и Австрии в ближайшие выходные обрушатся снегопады. Они могут привести к серьезным проблемам на автомобильных и железных дорогах, а также перебоям в энергоснабжении.