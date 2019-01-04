Представитель Госдепа: Точных сроков вывода американских войск из Сирии нет
Точных сроков вывода американских войск из Сирии нет. Об этом сообщил представитель Госдепа США высокого ранга. По его словам, президент принял решение о выводе американского контингента, но сделано это будет обдуманно, в тесной координации с союзниками и партнерами США.
Комментарии4
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:53
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alehan22748 04 января 2019 | 20:53
Представитель Госдепа: Точных сроков вывода американских войск из Сирии нет
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Да кaкoй там вывод??? Будем выводить 100 спешиал форсес и 20 самолетов - смешно:)) там рядом в одном море - база 6-го флота США (самого мощного в мире). А в другом море через дорогу база 5-го флота (2-й в мире по силе после 6-го). И одного этих флотов вполне хватит, чтобы расхерачить весь ближний восток на куски, не говоря уже про говно сирию и путинские овощебазы там:)))
vlabumur 04 января 2019 | 21:12
Президент России Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Об этом он заявил во время посещения базы в сирийском Хмеймиме в понедельник, 11 декабря 2017 ,
«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил глава государства.
Путин отметил, что Вооруженные силы России и армия Сирии за два с небольшим года «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». «В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию», — сказал президент.
Это бывает.
sergey1971 04 января 2019 | 21:34
Не исключено, что Трамп пошел на попятную. Слишком большой кипиш в Вашингтоне поднялся.