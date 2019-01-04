Сильный взрыв прогремел на автобусной остановке в Сантьяго

Как сообщают чилийские СМИ, ранены по меньшей мере 5 человек, в том числе иностранцы. Обстоятельства случившегося сейчас на месте выясняют специалисты. Район вокруг остановки оцеплен в радиусе 150-ти метров. Закрыт ближайший вход в метро.