Сильный взрыв прогремел на автобусной остановке в Сантьяго
Как сообщают чилийские СМИ, ранены по меньшей мере 5 человек, в том числе иностранцы. Обстоятельства случившегося сейчас на месте выясняют специалисты. Район вокруг остановки оцеплен в радиусе 150-ти метров. Закрыт ближайший вход в метро.
Комментарии3
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:53
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disdai 04 января 2019 | 21:02
vitaly_mp23:
Раз vitaly_mp23 участвует в обсуждении данной новости, то лубянка ТОЧНО имеет к данному событию ПРЯМОЕ отношение.
ki000999 04 января 2019 | 21:00
Да опять, поди, вездесущий газ взорвался!