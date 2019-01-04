Арестованный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан имеет паспорта не только США и Великобритании, но и Ирландии...

Как пишет «Уолл-стрит Джорнел», ирландские дипломаты уже запросили консульский доступ к арестованному. Издание утверждает, что власти Канады также подтвердили, что в курсе задержания в России одного из своих граждан. Впрочем, официальных сообщений о канадском гражданстве Уилана не поступало.

Источник в российском МИДе уже заявил ТАСС, что британское подданство и американское гражданство не последние в деле Уилана.