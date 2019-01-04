Арестованный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан имеет паспорта не только США и Великобритании, но и Ирландии
Как пишет «Уолл-стрит Джорнел», ирландские дипломаты уже запросили консульский доступ к арестованному. Издание утверждает, что власти Канады также подтвердили, что в курсе задержания в России одного из своих граждан. Впрочем, официальных сообщений о канадском гражданстве Уилана не поступало.
Источник в российском МИДе уже заявил ТАСС, что британское подданство и американское гражданство не последние в деле Уилана.
Комментарии21
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liquidsky__ 04 января 2019 | 20:35
Скромный бывший морпех, ага.
pattrick1 04 января 2019 | 20:41
Арестованный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан имеет паспорта не только США и Великобритании, но и Ирландии...
Настоящий безродный космополит, вроде нашего Владимира Познера.
antimalin 04 января 2019 | 20:42
Паспорта США, Канады, Великобритании, Ирландии...
Крупную и важную птицу-шпиона споймала российская разведка.
Будет бесценным фондом для обмена на российских политзаключенных в США и др. странах НАТО.
У этого натовского шпиона небось еще несколько паспортов имеется.
Литвы, Германии, Израиля...
Паспортов - вагон и маленькая тележка.
hastings 04 января 2019 | 20:48
antimalin: может и паспорт Украины также имеется. А на суде скажет, что он всего лишь коллекционирует гражданства, не подумайте дурного.
pepetz 04 января 2019 | 20:51
antimalin:
"Паспортов - вагон и маленькая тележка. "
И врагов не меньше.
neyexo 04 января 2019 | 20:55
antimalin:
Тогда меняем на троих - одного из США, одного из Канады и одного из Англии
antimalin 04 января 2019 | 20:47
liquidsky__: Скромный бывший морпех...
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Разжалованный и уволенный со службы скромный, простой работяга, не имеющий естесссно никакого отношения ни к каким разведкам и шпионажам.
Ехал частным порядком на свадьбу друга в Москве.
Легенда's
polikarpich 04 января 2019 | 21:06
antimalin: Нет, конечно! Он за флешкой ехал. А также ещё собирался чемодан дискет и гибких грампластинок "на костях" захватить.
Плюс у него в каблуке микроплёнка, он заснял развод почётного караула в Кремле, гад!
captainobvious 04 января 2019 | 20:35
Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша
moriak2 04 января 2019 | 20:36
007 го поймали?
parasuk_ 04 января 2019 | 20:37
+5 лет к сроку ему за британское гражданство, и черенок потолще :)
polikarpich 04 января 2019 | 20:58
parasuk_: Не надо про черенок-то... "Папа" ваш может обидеться, на свой счёт принять такие намёки.
nestor199 04 января 2019 | 20:40
А паспорта гражданина Украины у него нет?
watson_ 04 января 2019 | 20:54
nestor199: Похоже пока не успел, но Петро ему скоро выдаст, и будет требовать вернуть вукраинца Пола в Киёв на свободу с чистой совестью.-))
polikarpich 04 января 2019 | 21:01
watson_: Ну? Шакальё всё высказалось? Или ещё кто не отметился?
kypykyky 04 января 2019 | 21:08
polikarpich: ну нет ещё методичек. как щенята резвятся. забавно смотреть )
captainobvious 04 января 2019 | 21:14
polikarpich: пока что из вашего шакальего племени ты один нарисовался
nestor199 04 января 2019 | 21:05
watson_: Живы????!!!! А тебя тут уже похоронили.
hagana 04 января 2019 | 20:46
Выбор большой ! Теперь будем думать ,на каких наших шпионов в этих странах будем его менять !!!
vlabumur 04 января 2019 | 21:08
имеет паспорта не только США и Великобритании, но и Ирландии
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Он не сын депутата гос думы?
greying_eagle 04 января 2019 | 21:09
Опять российские "шпионоловы" фраернулись. Плохую цель для провокации выбрали, дебилы. Проворовавшийся морпех с тремя гражданствами. Кто б такого придурка в ЦРУ взял.
Да и сама фсб-шнаяя легенда не выдерживает критики - передача информации флешкой в центральной гостинице. Это в 21 то веке!
Если еще вспомнить глупости ГРУшной братии - да, ну и качество кадров. Совсем дела плохи у гбшной власти если их "элита" из таких м-ков состоит.