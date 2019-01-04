Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 7-го января совершит литургию в соборе Святой Софии...

У себя в Фейсбуке он пишет, что во время богослужения в соборе на обозрение будет выставлен томос. После литургии документ о предоставлении автокефалии ПЦУ будет перенесен в трапезный храм Софии Киевской, где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8-ми утра до 6-ти вечера.