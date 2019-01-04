Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 7-го января совершит литургию в соборе Святой Софии
У себя в Фейсбуке он пишет, что во время богослужения в соборе на обозрение будет выставлен томос. После литургии документ о предоставлении автокефалии ПЦУ будет перенесен в трапезный храм Софии Киевской, где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8-ми утра до 6-ти вечера.
Комментарии15
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dmast79 04 января 2019 | 20:11
Учитывая, что он пранкерам Вовану и Лексусу наобещал, в плане продвижения нетрадиционных гейропских ценностей - я бы не исключил, что он продемонстрирует не только томос, но и резиновый фаллос. Что станет символом новоукраинской гейропской "церкви".
vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:14
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pattrick1 04 января 2019 | 20:28
Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 7-го января совершит литургию в соборе Святой Софии...
Рясу задерёт, стянет кальсоны, трусы и будет с амвона вертеть сосиской как вентилятором?
barukh_buzauskas 04 января 2019 | 20:15
dmast79: понятно что вован ето ваш вован...
А лексус хто ето...? А...понятно... ето димон...
Т.е. оне геи...
hastings 04 января 2019 | 20:19
dmast79: на его литургии будет стоять запах серы.
kottigr1 04 января 2019 | 20:19
dmast79: Думай о том, что бы русский люд снова за Дон сбегать не стал.. В первопрестольный Киев - се буди мт҃и градомъ рускими..
dmast79 04 января 2019 | 20:26
kottigr1: Пока его из-за МКАДа не выманишь... включая не только русский, но и хохляцкий люд, кому повезло из-за Днепра прорваться поближе к МКАДу…
kottigr1 04 января 2019 | 20:31
dmast79:
Москва, как много в этом звуке
Для сердца русского слилось.
В метро мне отдавили руки
И дверью прищемило нос.
И я лечу по подземелью
Задавленный со всех сторон.
И в высшей точке просветленья
Толпой выносит меня вон.
Здесь на на твоих прямых проспектах,
Что взглядом не охватишь ширь.
Меня обрызгал с ног до верха
Промчавшийся автомобиль.
А вот девчушки лет пятьнадцать
Прошли куда-то стороной.
Лишь сигаретный дым кружатся
Да матерок над головой.
Церквушка на углу белеет.
Давно уж покосилась вся.
Бреду в грязи я по аллеи
Не убранного бытия.
Люблю тебя Москва родная
Разноязычее твоя.
И русский мат над всем вздымаясь
Объединяет всех и вся.
(Кот Матроскин)
poluputing 04 января 2019 | 20:21
dmast79: дык фаллос и не только нашли при обыске в РПЦ московского патриархата , а в дорогущей московской клинике одна из услуг - клитороктомия. Рекомендую заняться своими проблемами и оставить в покое Украину
ykra_dupa 04 января 2019 | 20:12
... во время богослужения в соборе на обозрение будет выставлен томос......
Мы тут в лахте интересуемся , чей томос вывалят на обозрение ,епифания или петро автофекалия ? ? )))))
poluputing 04 января 2019 | 20:23
ykra_dupa: за кацапской дупой никто ничего вываливать не успевает. Как там дела в Магнитогорске? А мостик деревянный починили? Как Кузя себя чувствует?
danko1 04 января 2019 | 20:12
Худшее Рождество будет у Гундяева.
Но этот гэбэшник в Бога не верит, его и в ХХС на торжественных службах ФСО охраняет.
Но за провал в Украине его могут и сана патриарха лишить.
dmast79 04 января 2019 | 20:29
danko1: Рождество будет отличное - на фоне укросвиноцеркви наша, Российская - лишь поднимет свой авторитет в глазах всего православного мира! Ибо митрополит, обещавший продвигать педерастию - есть отступник от веры в глазах любого христианина!
pattrick1 04 января 2019 | 20:31
danko1:
А лучшее у кого, у митрополита Епифания? Показала бы ему свой пирожок?
parasuk_ 04 января 2019 | 20:30
А звучит-то как: стамбульский поп даст томоса пцу :) Просто песня.