РУСАДА предоставлена отсрочка для организации доступа к базе данных московской антидопинговой лаборатории

Российскому антидопинговому агентству предоставлена отсрочка для организации доступа к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Как сообщает Би-би-си, в ВАДА принято решение продлить срок доступа к этим данным до 14-15 января. Ранее московская лаборатория должна была предоставить эти сведения до 31-го декабря прошлого года, однако специалистам ВАДА было в этом отказано из-за несоответствия оборудования экспертов российским нормам. В связи с этим глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор заявил, что важно все-таки определить, кто из протестированных атлетов должен ответить за употребление допинга.