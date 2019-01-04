РУСАДА предоставлена отсрочка для организации доступа к базе данных московской антидопинговой лаборатории
Российскому антидопинговому агентству предоставлена отсрочка для организации доступа к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Как сообщает Би-би-си, в ВАДА принято решение продлить срок доступа к этим данным до 14-15 января. Ранее московская лаборатория должна была предоставить эти сведения до 31-го декабря прошлого года, однако специалистам ВАДА было в этом отказано из-за несоответствия оборудования экспертов российским нормам. В связи с этим глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор заявил, что важно все-таки определить, кто из протестированных атлетов должен ответить за употребление допинга.
Комментарии2
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:14
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marchuk 04 января 2019 | 20:23
Ну?!!! А я что говорил. Понять и простить! ))))))))))))))))) О спорт - ты бабло!