У арестованного по подозрению в шпионаже Уилана, кроме американского и британского паспортов, имеется ирландский
У арестованного в Москве по подозрению в шпионаже Пола Уилана кроме американского и британского паспортов имеется также ирландский. Как сообщает Франс Пресс, посольство Ирландии в Москве уже запросило консульский доступ к арестованному. Ранее консульский доступ был организован для американских дипломатов. О встрече своих консульских работников с арестованным также просит МИД Великобритании.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 04 января 2019 | 20:10
Шпион трех разведок.. Берия обзавидовался бы...
hastings 04 января 2019 | 20:16
kottigr1: это уже патологическое накопительство какое-то. Шпион Плюшкин. Можету него есть гражданство и Украины?
boseal 04 января 2019 | 20:18
kottigr1: Позвольте, а чему завидовать? Обычная "проститутка" - и тем и другим).
kottigr1 04 января 2019 | 20:28
boseal: Надо было перед задержанием этого морпеха по базам пробить, вдруг ещё и русским разведчиком окажется ?
barukh_buzauskas 04 января 2019 | 20:19
kottigr1: данунах...
Я не шпион
но у меня 4 паспорта...
oldfashy 04 января 2019 | 20:25
barukh_buzauskas: нашел чем хвастаться, и отовсюду получаешь вспоможение ?
arkadiy48 04 января 2019 | 20:19
kottigr1: Берия мог и 5 разведок слепить,как и предыдущие мастера пыток-Ягода,Ежов..
liquidsky__ 04 января 2019 | 20:14
У бывшего морпеха, уволенного из армии за воровство, 3 паспорта??? Просто Борн какой-то, хе-хе.
vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:15
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.