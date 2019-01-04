У арестованного по подозрению в шпионаже Уилана, кроме американского и британского паспортов, имеется ирландский

У арестованного в Москве по подозрению в шпионаже Пола Уилана кроме американского и британского паспортов имеется также ирландский. Как сообщает Франс Пресс, посольство Ирландии в Москве уже запросило консульский доступ к арестованному. Ранее консульский доступ был организован для американских дипломатов. О встрече своих консульских работников с арестованным также просит МИД Великобритании.