Пострадавшие в результате обрушения подъезда в многоэтажке в Магнитогорске получат право на досрочную пенсию

Как сообщила министр социальных отношений регионального правительства Татьяна Никитина, на этот счет уже есть соответствующее поручение. Никитина сообщила также, что по предварительным расчетам властей права на получение различных компенсаций после трагедии имеют примерно 273 человека. Прогнозные расчеты по общей сумме выплат из областного бюджета – около 100 миллионов рублей.

Необходимо возложить ответственность за неисправность газового оборудования в домах на службу государственного надзора, чтобы избежать трагедий как в Магнитогорске. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил председатель «Союза жилищных организаций Москвы», член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин. По его словам, в России сейчас наблюдается глубокий кризис контроля над газовым оборудованием в квартирах. «Государственные надзоры, призванные следить за технической безопасностью объектов и сетей, сегодня не работают, потому что они заняты набиванием кармана. Люди туда идут работать не по зову совести, не служить государству и обществу, а чтобы зарабатывать и поэтому интересуются только теми темами и местами, где можно приобрести заработки», — заявил К.Крохин.

Он подчеркнул, что в жилых домах и учреждениях социальной направленности проверки проводятся крайне редко. С граждан сложно получить дополнительные деньги, поэтому оборудование в домах может не проверяться десятилетиями, заключил он. К.Крохин заметил, что в настоящий момент ответственность за возможную аварию несет владелец помещения. При этом жильцов никто не учит, как обезопасить себя и окружающих.

К.Крохин предложил создать независимую от поставщиков и потребителей газа службу государственного надзора в рамках жилищной инспекции и возложить ответственность за состояние газовых сетей на соответствующие структуры. «Пусть люди будут знать, что если они поставили фиктивную галочку или подпись о готовности дома к зиме, а на самом деле никто газовые сети не проверял, то они понесут всю тяжесть ответственности вплоть до уголовной. Тогда и контроль повысится, и надзор повысится», — сказал он.