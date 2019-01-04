Пострадавшие в результате обрушения подъезда в многоэтажке в Магнитогорске получат право на досрочную пенсию
Как сообщила министр социальных отношений регионального правительства Татьяна Никитина, на этот счет уже есть соответствующее поручение. Никитина сообщила также, что по предварительным расчетам властей права на получение различных компенсаций после трагедии имеют примерно 273 человека. Прогнозные расчеты по общей сумме выплат из областного бюджета – около 100 миллионов рублей.
Необходимо возложить ответственность за неисправность газового оборудования в домах на службу государственного надзора, чтобы избежать трагедий как в Магнитогорске. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил председатель «Союза жилищных организаций Москвы», член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин. По его словам, в России сейчас наблюдается глубокий кризис контроля над газовым оборудованием в квартирах. «Государственные надзоры, призванные следить за технической безопасностью объектов и сетей, сегодня не работают, потому что они заняты набиванием кармана. Люди туда идут работать не по зову совести, не служить государству и обществу, а чтобы зарабатывать и поэтому интересуются только теми темами и местами, где можно приобрести заработки», — заявил К.Крохин.
Он подчеркнул, что в жилых домах и учреждениях социальной направленности проверки проводятся крайне редко. С граждан сложно получить дополнительные деньги, поэтому оборудование в домах может не проверяться десятилетиями, заключил он. К.Крохин заметил, что в настоящий момент ответственность за возможную аварию несет владелец помещения. При этом жильцов никто не учит, как обезопасить себя и окружающих.
К.Крохин предложил создать независимую от поставщиков и потребителей газа службу государственного надзора в рамках жилищной инспекции и возложить ответственность за состояние газовых сетей на соответствующие структуры. «Пусть люди будут знать, что если они поставили фиктивную галочку или подпись о готовности дома к зиме, а на самом деле никто газовые сети не проверял, то они понесут всю тяжесть ответственности вплоть до уголовной. Тогда и контроль повысится, и надзор повысится», — сказал он.
Комментарии17
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:05
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kottigr1 04 января 2019 | 20:07
vitaly_mp23: Денег - нет, но есть досрочное освобождение от рабства. Будут теперь этим правом жаловать.
uhovostro 04 января 2019 | 20:13
kottigr1: Досрочно, т.е. на полгода раньше установленного, станут получать 7-8 тыщ в месяц. Во радость-то какая!!..
kottigr1 04 января 2019 | 20:15
uhovostro: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!"
kondrat_vlad 04 января 2019 | 20:29
kottigr1: "Вот те батюшка и рэйтинг"
popyas 04 января 2019 | 20:23
kottigr1: Поняли росияне? Чтоб выйти рньше на пеньсию , надо взорвать дом!
baran_provokator 04 января 2019 | 20:07
не дай бог взрывать подъезды окажется выгоднее чем работать
shiva20 04 января 2019 | 20:08
Да по фигу этт пенсия! Тут Верник гоняет по Мацкве!!!
ramen 04 января 2019 | 20:11
А помните, как деньгами затыкали рты родителям СГОРЕВШИХ детей из "Зимней вишни"?
Как администрация от митингующих жителей пряталась?
abram_g 04 января 2019 | 20:13
всем верните пенсию! - нет, не вернут...
yralez 04 января 2019 | 20:14
Тем и закончилосьТем и закончилось------созданием еще одной бюджетной конторы.
Вот там по призванию будут служить, а не за деньги.
Кому война, кому мать родна.
y20160414 04 января 2019 | 20:14
А если я взорву соседний подъезд, пенсию получу? Или только свой нужно, то есть открыл краны и уехал на дачу?
plank1957 04 января 2019 | 20:22
Пардон, это как так? Неужели у нас правительство вправе изменять законы по своему усмотрению? Господа, вам не кажется, что это маразм?
kondrat_vlad 04 января 2019 | 20:24
Неплохая реклама для Путина, с больным, прямо как и в Камеди все продуманно до деталей. Зная как Путин летает и сколько народа холопов он возит с собой очень трудно сказать что это была спонтанная акция.
Видимо в Кремле все было запланирован сценарий "Государь едет высекать местных бояр"
Хорошая постановка и игра, МХАТ позавидует.
ded64 04 января 2019 | 20:27
Откуда насчитали примерно 273 чел.??? Наверное и родственников Никитиной вписали....
uhovostro 04 января 2019 | 20:32
ded64: Ну, во-первых, вся городская администрация. Во-вторых, силовики. В-третьих, мчс-ники... Плюс эти пару десятков пострадавших - вот вам и 273 человека...
curhatuy6 04 января 2019 | 20:31
Ничего себе! Получить блага и поблажки, которые были украдены у них. Получить бабла из своих же денег ( нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков). Получить из рук, которые грабили их. Из рук, допустивших трагедию...