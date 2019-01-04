Z Архив новостей новости
5 17 6 889
Эксклюзив Эха 20:00, 04 января 2019

Пострадавшие в результате обрушения подъезда в многоэтажке в Магнитогорске получат право на досрочную пенсию

Как сообщила министр социальных отношений регионального правительства Татьяна Никитина, на этот счет уже есть соответствующее поручение. Никитина сообщила также, что по предварительным расчетам властей права на получение различных компенсаций после трагедии имеют примерно 273 человека. Прогнозные расчеты по общей сумме выплат из областного бюджета – около 100 миллионов рублей.

Необходимо возложить ответственность за неисправность газового оборудования в домах на службу государственного надзора, чтобы избежать трагедий как в Магнитогорске. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил председатель «Союза жилищных организаций Москвы», член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин. По его словам, в России сейчас наблюдается глубокий кризис контроля над газовым оборудованием в квартирах. «Государственные надзоры, призванные следить за технической безопасностью объектов и сетей, сегодня не работают, потому что они заняты набиванием кармана. Люди туда идут работать не по зову совести, не служить государству и обществу, а чтобы зарабатывать и поэтому интересуются только теми темами и местами, где можно приобрести заработки», — заявил К.Крохин.

Он подчеркнул, что в жилых домах и учреждениях социальной направленности проверки проводятся крайне редко. С граждан сложно получить дополнительные деньги, поэтому оборудование в домах может не проверяться десятилетиями, заключил он. К.Крохин заметил, что в настоящий момент ответственность за возможную аварию несет владелец помещения. При этом жильцов никто не учит, как обезопасить себя и окружающих.

К.Крохин предложил создать независимую от поставщиков и потребителей газа службу государственного надзора в рамках жилищной инспекции и возложить ответственность за состояние газовых сетей на соответствующие структуры. «Пусть люди будут знать, что если они поставили фиктивную галочку или подпись о готовности дома к зиме, а на самом деле никто газовые сети не проверял, то они понесут всю тяжесть ответственности вплоть до уголовной. Тогда и контроль повысится, и надзор повысится», — сказал он.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:05


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








kottigr1 04 января 2019 | 20:07

vitaly_mp23: Денег - нет, но есть досрочное освобождение от рабства. Будут теперь этим правом жаловать.

uhovostro 04 января 2019 | 20:13

kottigr1: Досрочно, т.е. на полгода раньше установленного, станут получать 7-8 тыщ в месяц. Во радость-то какая!!..

kottigr1 04 января 2019 | 20:15

uhovostro: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!"

kondrat_vlad 04 января 2019 | 20:29

kottigr1: "Вот те батюшка и рэйтинг"

popyas 04 января 2019 | 20:23

kottigr1: Поняли росияне? Чтоб выйти рньше на пеньсию , надо взорвать дом!

baran_provokator 04 января 2019 | 20:07

не дай бог взрывать подъезды окажется выгоднее чем работать

shiva20 04 января 2019 | 20:08

Да по фигу этт пенсия! Тут Верник гоняет по Мацкве!!!

ramen 04 января 2019 | 20:11

А помните, как деньгами затыкали рты родителям СГОРЕВШИХ детей из "Зимней вишни"?
Как администрация от митингующих жителей пряталась?

abram_g 04 января 2019 | 20:13

всем верните пенсию! - нет, не вернут...

yralez 04 января 2019 | 20:14

Тем и закончилосьТем и закончилось------созданием еще одной бюджетной конторы.
Вот там по призванию будут служить, а не за деньги.

Кому война, кому мать родна.

y20160414 04 января 2019 | 20:14

        А если я взорву соседний подъезд, пенсию получу?   Или только свой нужно, то есть открыл краны и уехал на дачу?

plank1957 04 января 2019 | 20:22

Пардон, это как так? Неужели у нас правительство вправе изменять законы по своему усмотрению? Господа, вам не кажется, что это маразм?

kondrat_vlad 04 января 2019 | 20:24

Неплохая реклама для Путина, с больным, прямо как и в Камеди все продуманно до деталей. Зная как Путин летает и сколько народа холопов он возит с собой очень трудно сказать что это была спонтанная акция.
Видимо в Кремле все было запланирован сценарий "Государь едет высекать местных бояр"

Хорошая постановка и игра, МХАТ позавидует.

ded64 04 января 2019 | 20:27

Откуда насчитали примерно 273 чел.??? Наверное и родственников Никитиной вписали....

uhovostro 04 января 2019 | 20:32

ded64: Ну, во-первых, вся городская администрация. Во-вторых, силовики. В-третьих, мчс-ники... Плюс эти пару десятков пострадавших - вот вам и 273 человека...

curhatuy6 04 января 2019 | 20:31

Ничего себе! Получить блага и поблажки, которые были украдены у них. Получить бабла из своих же денег ( нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков). Получить из рук, которые грабили их. Из рук, допустивших трагедию...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 128 6 12847 30.12
Kсми, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3029555

5 63 6 7421 03.01
#слушать 02:38:39 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 257 6 30437 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 153 6 18397 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 181 6 22682 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 51 6 6431 31.12
Kминобороны, рпц, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 117 6 15072 03.01
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 13257 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 84 6 14288 30.12
Kистория, события
Блоги

Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...

5 188 6 32181 29.12
Kобщество, школы, видео, протесты, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9746 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8375 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Вызывает, конечно, удивление публикация на сайте ВВС материала о том, что телерадиокомпания направила в МИД какую-то официальную жалобу…

5 54 6 10370 30.12
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Гражданская война – это нормальное состояние России Святая вера в общее дело, в необходимость какого-либо проекта, будь то полет на Марс, – это довольно характерная российская черта, это и есть русская национальная идея. Другое дело, что русский социум, каким он существует сейчас, конечно, обречен на изменение…

5 201 6 42992 29.12
Kобщество, политика, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Свобода слова – по-киевски или по-московски? Неновогоднее… В Киев хочется передать – хлопцы, мы все-таки  на вас надеемся! И надеемся на демократические, а не манипуляционные выборы. Слава Украине!..

5 99 6 20854 30.12
Kукраина, политика, общество, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Тест на принадлежность к человечеству От ответа на вопрос: какое из этих сообщений порадовало россиян, а какое огорчило или раздражило, — зависит будущее России…

5 370 6 82269 02.01
Kкосмос, космонавтика, общество, сша, мнения

Популярное за неделю

Новости

При задержании в Магнитогорске убит четвертый подозреваемый в совершении теракта Об этом пишет интернет-издание Znak.com: его источник сообщил дополнительные подробности о событиях последних дней…

5 89 6 316775
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 102 6 120931 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 58 6 13017 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 261 6 311231 03.01
Kпутин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Откровенно говоря, белорусам находиться под властью батьки и находиться под властью Путина — ну, согласитесь, шило на мыло. То есть все будут в шоколаде…

5 140 6 114537 29.12
#слушать 47:44 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7527281
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3843510

Сегодня в эфире