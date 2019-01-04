В МВД планируют ввести обязательную дактилоскопию для мигрантов, приехавших в РФ в безвизовом порядке

В МВД с июля этого года планируют ввести обязательную дактилоскопию для мигрантов, приехавших в Россию в безвизовом порядке. По сведениям РИА, соответствующим законопроектом предусматривается, что такие иностранцы будут обязаны в течение 7-ми рабочих дней после 30-ти дней со дня въезда уведомить МВД о своем временном пребывании. Такие иностранцы в обязательном порядке будут дактилоскопированы.