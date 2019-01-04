В МВД планируют ввести обязательную дактилоскопию для мигрантов, приехавших в РФ в безвизовом порядке
В МВД с июля этого года планируют ввести обязательную дактилоскопию для мигрантов, приехавших в Россию в безвизовом порядке. По сведениям РИА, соответствующим законопроектом предусматривается, что такие иностранцы будут обязаны в течение 7-ми рабочих дней после 30-ти дней со дня въезда уведомить МВД о своем временном пребывании. Такие иностранцы в обязательном порядке будут дактилоскопированы.
Комментарии11
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cromwel 04 января 2019 | 19:40
Надо от мигрантов вообще избавляться а не впускать сюда. И создавать своим гражданам нормальные человеческие условия труда.
vienidi 04 января 2019 | 19:55
cromwel: Это вряд ли- от них кормится куча наших чинуш и тех же полицаев- именно они и лоббируют для них безвизовый режим!!!
vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alo0000 04 января 2019 | 19:51
Может - сразу скальпировать, а не дактилоскапировать.
vienidi 04 января 2019 | 19:52
Уроды давно лет 25 назад нужно было вводить с ними визовый режим!!!
kottigr1 04 января 2019 | 19:53
Для получения гражданства РФ теперь приезжим из Средней Азии достаточно будет просто оставить оттиск пальцев.. ?
region62 04 января 2019 | 19:58
kottigr1: Не только,а гастерам с запада Украины еще и отпечаток пятачка.)
kottigr1 04 января 2019 | 20:04
region62: "гастерам с запада Украины" это как сказочным персонажам ? Действительно.. Таких ещё и поискать нужно, что бы добровольно в нищую Россию прикатили..
kuchumka 04 января 2019 | 19:54
Надо вводить трудовые визы и вешать на шею устройство с чипом, приехал на три месяца, повесили устройство, выезжаешь его снимают, просрочил срок пребывания на один день в устройстве взрывается заряд и голова отлетает в сторону.
vienidi 04 января 2019 | 20:07
kuchumka: +100500!!!
evial 04 января 2019 | 20:22
Обычная практика для большинства стран. У США еще более жесткие правила