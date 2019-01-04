Председатель Федеральной резервной системы США не уйдет в отставку, даже если его об этом попросит Дональд Трамп

Председатель Федеральной резервной системы США (аналог Центрального банка) не уйдет в отставку, даже если его об этом попросит Дональд Трамп. Об этом сам Джером Пауэлл заявил в интервью в рамках ежегодного заседания Американской экономической ассоциации. Мероприятие в Атланте проводят его предшественники Джанет Йеленн и Бен Бернанке. Напомню, в прошлом году ФРС четырежды поднимала процентные ставки, что вызвало недовольство Дональда Трампа. Он даже назвал Федрезерв главной проблемой американской экономики. Между тем, нынешний председатель ФРС отметил позитивные, по его оценкам, тенденции для американской экономики в 19-м году.