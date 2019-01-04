Председатель Федеральной резервной системы США не уйдет в отставку, даже если его об этом попросит Дональд Трамп
Председатель Федеральной резервной системы США (аналог Центрального банка) не уйдет в отставку, даже если его об этом попросит Дональд Трамп. Об этом сам Джером Пауэлл заявил в интервью в рамках ежегодного заседания Американской экономической ассоциации. Мероприятие в Атланте проводят его предшественники Джанет Йеленн и Бен Бернанке. Напомню, в прошлом году ФРС четырежды поднимала процентные ставки, что вызвало недовольство Дональда Трампа. Он даже назвал Федрезерв главной проблемой американской экономики. Между тем, нынешний председатель ФРС отметил позитивные, по его оценкам, тенденции для американской экономики в 19-м году.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
captainobvious 04 января 2019 | 19:48
напомню, последним из президентов США, кто (незадолго до своей смерти) всерьез собирался реформировать ФРС, был Джон Кеннеди...
alehan22748 04 января 2019 | 20:00
Председатель Федеральной резервной системы США (аналог Центрального банка) не уйдет в отставку, даже если его об этом попросит Дональд Трамп
///////////////////////////////////
Естественно...сила величайшей державы в истории нашей планеты в балансе власти и политики сдержек и противовесов, когда одна ветвь власти независима от другой и при случае может отпендюрить одна другую.
Всем путинским свиньям рекоммендуется изучать американскую коституцию или хотя бы простой тест на получение американского гражданства (там эти вещи объяснены очень доступно). Иначе всю жизнь будете сосать на урoвне государства 3-го мира...
vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.