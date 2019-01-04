Личные данные сотен немецких политиков оказались в открытом доступе
Как пишет «Шпигель», в результате хакерской атаки в сеть выложена персональная информация членов практически всех политических партий Бундестага, кроме правой «Альтернативы для Германии». Речь идет о номерах мобильных телефонов, адресах политиков, банковских счетах и переписке. Кто стоит за взломом, доподлинно неизвестно. В числе пострадавших издание называет федерального канцлера Ангелу Меркель. Впрочем, в правительстве это отрицают.
Спецслужбы Германии уже запросили помощь в расследовании хакерской атаки у американского АНБ.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 04 января 2019 | 19:34
Пусть немцы выложат в открытый доступ личные данные всех российских политиков живущих в Германии.
ajsenev 04 января 2019 | 19:35
Очень любопытное исключение! Именно АдГ испытывает добрые чувства к нашему нацлидеру и вполне одобряет Крымнаш.
watson_ 04 января 2019 | 19:42
Ну нашли кого попросить помощи , счас амеры им сразу и назовут -рюские хакеры, у этих везде рюские хакеры. -))
vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
dmast79 04 января 2019 | 19:55
ajsenev: А ещё АдГ вскоре придёт к власти, на почве растущей популярности у немцев (или наоборот - на волне ненависти к леволиберальным силам, унижающим немецкий народ мигрантами и лизанием зада США). Что бы избежать такого ужасного для мировой либерастии сценария - пойдут в ход все средства, в том числе грязные провокации.
danko1 04 января 2019 | 20:00
ajsenev: Может, Путин им и кредиты все простит. Любит Путин раскол вносить в разных странах и финансировать это за счет бюджета.
kara 04 января 2019 | 19:34
Как пишет Шпигель.....
Опять Шпигель что то выдумали, а теперь это все обсуждают!
dmast79 04 января 2019 | 19:34
Правые молодцы - лишний раз не светятся в интернете, а деньги хранят в сундуках и сейфах.
sasass 04 января 2019 | 19:42
Российские хакеры вышли из под контроля повара Кремля , что ли...
eduard53 04 января 2019 | 19:45
На дуриках-ворюгах (фаши-нациках) шапки горят ...
valtameri 04 января 2019 | 19:52
У политика нет личных данных, которые не должен знать избиратель, профессия такая, за это и платят хорошо. Иначе воровать будут.