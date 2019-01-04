Личные данные сотен немецких политиков оказались в открытом доступе

Как пишет «Шпигель», в результате хакерской атаки в сеть выложена персональная информация членов практически всех политических партий Бундестага, кроме правой «Альтернативы для Германии». Речь идет о номерах мобильных телефонов, адресах политиков, банковских счетах и переписке. Кто стоит за взломом, доподлинно неизвестно. В числе пострадавших издание называет федерального канцлера Ангелу Меркель. Впрочем, в правительстве это отрицают.

Спецслужбы Германии уже запросили помощь в расследовании хакерской атаки у американского АНБ.