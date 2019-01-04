Сегодня баскетболисты ЦСКА в рамках Евролиги сыграют на выезде с литовским Жальгирисом

ЦСКА против Жальгириса – афиша, не требующая лишних слов.

Начало ей положили суперфиналы Чемпионатов СССР середины 80-х. Что сделало противостояние москвичей и литовцев главным событием в истории отечественного баскетбола.

Не удивительно, что и сегодня на матчах заклятых соперников арены забиты под завязку. А борьба идет, что называется, не на жизнь, а на смерть. Так, в прошлом году Жальгирис сумел дважды обыграть армейцев. Сперва в регулярке, а затем и в бронзовом матче Финала Четырех. Да и в нынешнем сезоне в Москве армейцы смогли вырвать победу только в овертайме. Не взирая на то, что в турнирной таблице стоят куда выше соперника. ЦСКА завершил первый круг на третьем месте, а литовцы – на девятом.

Встреча Жальгирис — ЦСКА начнется в 21 час. Трансляция на МАТЧ ТВ