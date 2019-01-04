На Таиланд надвигается первый за 20 лет внесезонный ураган «Пабук»
По прогнозам синоптиков, уже сегодня он может обрушиться на южные курортные острова. Как сообщает местная пресса, в укрытия эвакуированы десятки тысяч местных жителей и туристов. Сейчас ураган находится в Сиамском заливе и движется на запад с максимальной скоростью 65 км/ч.
На популярных курортах Таиланда остается около пятидесяти тысяч россиян. Ростуризм анализирует ситуацию на местах, получая информацию от российского МИД, сказал в эфире телеканала РБК советник руководителя Ростуризма Андрей Монаков. РПЦ в Таиланде также оказывает помощь нуждающимся на Самуи и Пангане в связи с ураганом «Пабук».
Комментарии4
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sasass 04 января 2019 | 19:16
Зачем , интересно , Россиян пускают в ураганные страны , перенимать политический ураганный опыт , что ли ...)))
vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:08
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strnik 04 января 2019 | 19:39
Кроме сильного дождя и относительно больших волн, на Самуи - ничего особенного. А так ждали... (((
alo0000 04 января 2019 | 19:55
В четвёртом году за пять дней до цунами мы уехали домой. Счастье, что не там сейчас. Но все предупреждены, значит...