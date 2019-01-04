На Таиланд надвигается первый за 20 лет внесезонный ураган «Пабук»

По прогнозам синоптиков, уже сегодня он может обрушиться на южные курортные острова. Как сообщает местная пресса, в укрытия эвакуированы десятки тысяч местных жителей и туристов. Сейчас ураган находится в Сиамском заливе и движется на запад с максимальной скоростью 65 км/ч.

На популярных курортах Таиланда остается около пятидесяти тысяч россиян. Ростуризм анализирует ситуацию на местах, получая информацию от российского МИД, сказал в эфире телеканала РБК советник руководителя Ростуризма Андрей Монаков. РПЦ в Таиланде также оказывает помощь нуждающимся на Самуи и Пангане в связи с ураганом «Пабук».