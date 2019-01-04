Рынок акций США в начале торгов пытается восстановить позиции после вчерашнего падения основных индексов на фоне обвала акций Apple.

Ключевые фондовые индексы США выросли на 2 процента. На это повлияли позитивные данные о состоянии рынка труда в стране. Ценные бумаги компании Apple, которая вчера доставила немало проблем инвесторам, тоже выросли на 2 процента. В зелёной зоне проводят сессию другие компании высокотехнологичного сектора, в том числе Amazon и Microsoft. Акции Apple вчера обвалились после признания главы компании Тима Кука, что дела у них идут не так хорошо, как ожидалось. Он предупредил инвесторов о пересмотре прогноза по выручке за первый квартал года. В ситуации глава Apple винит вялый спрос на яблочную продукцию в Китае. После обвала Apple ведущие фондовые индексы США показали худший за 19 лет старт на первых торгах. Растут сегодня опять цены на нефть. На фоне намерения ОПЕК и России сократить добычу чёрного золота. Нефть марки Brent на торгах в Лондоне с начала недели подорожала более чем на 8 процентов, сейчас за баррель дают 58 долларов. Нью-йоркская WTI выросла в цене примерно на процент, до 48-ми.

На фоне роста цены на нефть марки Brent индекс Мосбиржи впервые с 11 декабря поднялся выше 2400 пунктов.