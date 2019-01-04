Рынок акций США в начале торгов пытается восстановить позиции после вчерашнего падения основных индексов
Рынок акций США в начале торгов пытается восстановить позиции после вчерашнего падения основных индексов на фоне обвала акций Apple.
Ключевые фондовые индексы США выросли на 2 процента. На это повлияли позитивные данные о состоянии рынка труда в стране. Ценные бумаги компании Apple, которая вчера доставила немало проблем инвесторам, тоже выросли на 2 процента. В зелёной зоне проводят сессию другие компании высокотехнологичного сектора, в том числе Amazon и Microsoft. Акции Apple вчера обвалились после признания главы компании Тима Кука, что дела у них идут не так хорошо, как ожидалось. Он предупредил инвесторов о пересмотре прогноза по выручке за первый квартал года. В ситуации глава Apple винит вялый спрос на яблочную продукцию в Китае. После обвала Apple ведущие фондовые индексы США показали худший за 19 лет старт на первых торгах. Растут сегодня опять цены на нефть. На фоне намерения ОПЕК и России сократить добычу чёрного золота. Нефть марки Brent на торгах в Лондоне с начала недели подорожала более чем на 8 процентов, сейчас за баррель дают 58 долларов. Нью-йоркская WTI выросла в цене примерно на процент, до 48-ми.
На фоне роста цены на нефть марки Brent индекс Мосбиржи впервые с 11 декабря поднялся выше 2400 пунктов.
Комментарии10
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kottigr1 04 января 2019 | 19:12
А вот советовал же им Путин на рынках акций США перейти в своих расчетах на рубли.. Сейчас такой уверенный рост в стоимости акций был бы, как у нас в России в обменниках..
piterjanis 04 января 2019 | 19:23
kottigr1: у демшизы везде их бог-Пу.
kottigr1 04 января 2019 | 19:25
piterjanis: Есть - Путин, ест - Россия. А нет Путина, то и России не бывать! (Володина демшиза)
piterjanis 04 января 2019 | 19:30
kottigr1: понятно,что вы агент Кремля.
kottigr1 04 января 2019 | 19:45
piterjanis: Володин, Вячеслав Викторович - который сказал ту гениальную фразу, которую Вам привели, не агент Кремля. Он агент "Белого дома" - на должности председателя Государственной думы РФ.
vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
dmast79 04 января 2019 | 19:37
kottigr1: Видно из статьи, что новости из-за большой лужи, для хомяков кислые.
kottigr1 04 января 2019 | 19:49
dmast79: Они там за той лужей уже устали загнивать..
alehan22748 04 января 2019 | 20:10
dmast79: Из новости видно что на китайских нищебродов и на остальных лузеров из 3-го мира типа венесуэллы, ирана или путираши надежды нет. в венесуэле (такой же супер пупер бензаколонке) уже инфляция 1000% и вытирают задницу по талонам. у остальных бензоколонщиков все впереди:)))
Ничего, США - это 25% мировой экономики, Европа еще 25%, плюс Япония, Ю. Корея....Все будет Ок:)))
dmast79 04 января 2019 | 20:22
alehan22748: А в России инфляция - 5%, и экономика состоит из реальных товаров и услуг, а не мыльных пузырей перегретых бирж ))