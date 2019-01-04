Администрация Магнитогорска опубликовала список из 39 погибших в результате обрушения подъезда в жилом доме
Ранее сообщалось, что тела всех погибших опознаны. Четырехдневная поисково-спасательная операция завершилась накануне. По версии следствия в доме на проспекте Карла Макса произошел взрыв бытового газа.
Пункт по работе с пострадавшими в Магнитогорске будет работать до 8 января. Как сказала в эфире телеканала РБК уполномоченная по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова, людей больше всего беспокоит проблема с жильем. Власти централизованно вывезут вещи из пострадавших при ЧП в Магнитогорске квартир.
Комментарии4
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sasass 04 января 2019 | 19:06
Раньше не могли , а теперь подогнали...
vitaly_mp23 04 января 2019 | 20:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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kuchumka 04 января 2019 | 19:12
Где пофамильный список погибших в маршрутке?
boseal 04 января 2019 | 19:33
Странно, что "либеральная" общественность не завышает число жертв, ссылаясь на "авторитетные" источники. Хотя тему теракта уже вовсю муссируют.