Администрация Магнитогорска опубликовала список из 39 погибших в результате обрушения подъезда в жилом доме

Ранее сообщалось, что тела всех погибших опознаны. Четырехдневная поисково-спасательная операция завершилась накануне. По версии следствия в доме на проспекте Карла Макса произошел взрыв бытового газа.

Пункт по работе с пострадавшими в Магнитогорске будет работать до 8 января. Как сказала в эфире телеканала РБК уполномоченная по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова, людей больше всего беспокоит проблема с жильем. Власти централизованно вывезут вещи из пострадавших при ЧП в Магнитогорске квартир.