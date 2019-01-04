Китайская госкорпорация NORINCO испытала новый тип авиабомбы, названный «матерью всех бомб»

Как пишет The Global Times, в конце года компания испытала устройство в неназванном месте. По своей мощности боеприпас уступает только ядерной бомбе. Издание уточняет, что бомба является самой мощной из всех неядерных в Китае, а из-за веса в несколько тонн бомбардировщик может нести только один такой снаряд.