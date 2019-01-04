Китайская госкорпорация NORINCO испытала новый тип авиабомбы, названный «матерью всех бомб»
Как пишет The Global Times, в конце года компания испытала устройство в неназванном месте. По своей мощности боеприпас уступает только ядерной бомбе. Издание уточняет, что бомба является самой мощной из всех неядерных в Китае, а из-за веса в несколько тонн бомбардировщик может нести только один такой снаряд.
Комментарии11
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kuchumka 04 января 2019 | 18:37
Жахнут по Вашингтону?
monik_7 04 января 2019 | 18:39
kuchumka: а Рязань куда?
dmast79 04 января 2019 | 18:43
monik_7: До Рязани не долетит - бомбардировщик, куда была подвешена эта бомба - копия советского Ту-16, средней дальности полёта. Ни до Америки, ни до Рязани ни долетит, а вот до Японии или Тайваня - самое оно!
kuchumka 04 января 2019 | 18:46
dmast79: а до Тель-Авива долетит?
polikarpich 04 января 2019 | 18:53
dmast79: Или до Сибири и Дальнего Востока? ;-)
dmast79 04 января 2019 | 18:57
polikarpich: Что там бомбить - безбрежную непроходимую тайгу? А главное - зачем? Ну и не пройдёт старичок Ту-16 через ПВО Дальнего Востока, если даже сильно захочет.
hastings 04 января 2019 | 18:52
kuchumka: В США что то притихли...
alehan22748 04 января 2019 | 18:52
kuchumka: зассат....a потом это обычное китайское говно.
kottigr1 04 января 2019 | 18:37
Как бы улететь с этой планеты ?
tetriz 04 января 2019 | 18:48
kottigr1: могу забрать на Эдемус, если обладаете особыми талантами.
Если нет - подохнете тут.
Вязать и прыгать через кольцо умеете?
Ну или хотя бы бином Ньютона без Гугла решить?...
kottigr1 04 января 2019 | 18:53
tetriz: Крестиком вышивать подойдет ?