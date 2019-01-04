Германия просит помощи у США в расследовании масштабной утечки персональных данных своих ведущих политиков
Германия просит помощи у Соединенных Штатов в расследовании масштабной утечки персональных данных своих ведущих политиков. По сведениям издания «Бильд», соответствующее обращение ушло в американское АНБ. Ранее сообщалось, что утечка затронула почти тысячу человек, но непосредственно взломаны были аккаунты не более 100 VIP-персон. При этом, как сообщил глава Федерального ведомства по безопасности информационных технологий Арне Шенбом, утечки не затронули, как он выразился, одну из парламентских фракций. По сведениям немецких СМИ, речь идет о правой партии «Альтернатива для Германии».
Комментарии4
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dmast79 04 января 2019 | 18:41
Хотят таким дешёвым трюком снизить популярность правых?
Скорее, наоборот - добавят им голосов, ибо не правые, а левые либералы превратили Германию в проходной двор, где даже не осталось нормальных спецслужб - приходиться унижаться и просить помощи у пиндосов (которые недавно были пойманы как раз на прослушке Меркель). Это позорище, во что левые либералы превратили Германию!
polikarpich 04 января 2019 | 18:49
dmast79: А вам с лайкнувшим Укродупой все "правые" нравятся или только выборочно?
dmast79 04 января 2019 | 18:53
polikarpich: Лично мне не нравятся леволибералы, разные христианские демократы, и прочая наводнившая Германию после второй мировой предательская шушера.
nikvol 04 января 2019 | 18:48
Германия просит помощи у США в расследовании масштабной утечки
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Лучше бы у Терезы Мэй, она почти наверняка знает виновного.