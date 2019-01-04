Германия просит помощи у США в расследовании масштабной утечки персональных данных своих ведущих политиков

Германия просит помощи у Соединенных Штатов в расследовании масштабной утечки персональных данных своих ведущих политиков. По сведениям издания «Бильд», соответствующее обращение ушло в американское АНБ. Ранее сообщалось, что утечка затронула почти тысячу человек, но непосредственно взломаны были аккаунты не более 100 VIP-персон. При этом, как сообщил глава Федерального ведомства по безопасности информационных технологий Арне Шенбом, утечки не затронули, как он выразился, одну из парламентских фракций. По сведениям немецких СМИ, речь идет о правой партии «Альтернатива для Германии».