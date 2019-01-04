Мировые цены на нефть сегодня растут более чем на 3%
Как свидетельствуют данные торгов, стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent повысилась до 57,77 доллара за баррель. Легкая нефть поднималась до 48,66 доллара.
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Как свидетельствуют данные торгов, стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent повысилась до 57,77 доллара за баррель. Легкая нефть поднималась до 48,66 доллара.
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Комментарии2
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kottigr1 04 января 2019 | 18:34
Надеюсь цены на нефть растут исключительно в восокодуховных рублях.. ?
dmast79 04 января 2019 | 18:49
kottigr1: В долларах и евро, но твоей то гривне какая разница? Сколько там уже за бакс - 30? А было 8, при злочинной владе!