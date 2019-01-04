На проходящем в Канаде молодежном Чемпионате мира по хоккею подошла пора полуфиналов

Сборная России померится силами со сверстниками из США.

Первый полуфинал Молодежного ЧМ уже окрестили скрытым финалом. Дело в том, что в другой половине сетки оступились на предыдущей стадии главные фавориты – сборные Швеции и Канады. Так что противостояние наших с американцами с большой долей вероятности может подарить нового Чемпиона.

Российская команда подошла к полуфиналу в ранге команды, не потерявшей пока на турнире ни одного очка. 5 матчей – 5 побед. И все добыты в основное время. Никаких кадровых проблем у подопечных Валерия Брагина также нет. Виталий Кравцов, недоигравший четвертьфинал из-за повреждения, уже вчера тренировался наряду со всеми остальными. Игра между молодежными сборными России и США начнется в полночь по московскому времени. Трансляция на МАТЧ ТВ.

В другом полуфинале Чемпионата мира сыграют хоккеисты Финляндии и Швейцарии.