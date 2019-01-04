Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник проехал на своем автомобиле по пешеходной зоне в Камергерском переулке. Видеозапись, сделанную очевидцем, опубликовал канал Москва 24. Автор записи рассказал, что ренджровер Верника двигался через толпу, при этом охранники пытались отогнать пешеходов, чтобы те не поцарапали автомобиль. Пиар-директор артиста Анна Чернавских заявила, что впервые слышит об инциденте. Сам Верник, которому дозвонились журналисты, отказался от комментариев. Он сослался на репетицию и положил трубку.