Жители и гости Москвы возмущены организацией пешеходного движения в столичном центре

Накануне из-за наплыва гуляющих и плохой логистики городских властей близ центральных станций столичного метро возникла давка. При этом, как пишет интернет-издание «Новые известия», чтобы преодолеть квартал в плотном потоке людей требовалось не менее часа.

Расстояние от Большой Дмитровки до станции метро Лубянка люди преодолевали в коридоре из металлических ограждений около полутора часов. «Лубянка» была единственной станцией, которая работала на вход в этом районе. К слову, в обычной ситуации это расстояние преодолевается не более чем за 10 минут. Люди шли приставным шагом, отвоевывая пространство по сантиметру. Многие были с детьми.

Патрульные и рядовые сотрудники полиции помощь людям оказать были не в состоянии, буквально отмахиваясь от них рукой. В главном управлении МВД по Москве сказали «Эху Москвы», что не располагают информацией о давке.

При этом в социальных сетях заговорили о предвестье новой «Ходынки». В эфире телеканала «Москва 24» говорили о «затруднениях движения» и о рекордном пассажиропотоке в метро. ЦОДД просил москвичей пользоваться подземкой, но входы в метро были не доступны. На Пушкинскую и Охотный ряд не пропускали, а на Лубянке работал лишь один вход. Сегодня, всего пару часов назад, в центре уже было довольно много людей. Идти от метро «Площадь революции» до «Театральной» при том, что это буквально несколько сотен метров, нужно дольше обычного. Железные ограждения по-прежнему стоят, на тротуарах — жижа расплавленного реагентами снега. Город, несмотря на открытое автомобильное движение по Тверской все еще живет новогодними праздниками – золотистая мишура «с неба» на Дмитровке и Никольской перемежается кучами снега, разномастно украшенные елки. Конкуренцию ограждениям то тут, то там составляют отсекающие добрую половину тротуара красно-белые пластиковые ленты. Они обозначают место возможного падения сосулек. И все это на фоне звучащих фонограмм с популярными мелодиями из советских мультфильмов и шлягеров застойного времени. На Лубянской площади обращало на себя внимание скопление больших пластиковых пакетов с упакованным мусором, обилие бутылок из-под шампанского и дворники, которые сгоняли лопатами талый снег в водостоки. В твиттере активно обсуждают вечерние «гуляния» в центре. Одни подтверждают — дойти от метро «Площадь революции» до «Театральной» быстро — сложно. Все это — в жиже расплавленного реагентами снега, в сопровождении детского плача и при полном непонимании куда идти. Кто-то не соглашается: «с семьей весь вечер гуляли по центру, оставив машину на паркинге в Зарядье, всё было организовано с учетом сильнейшего снегопада вполне достойно». И добавляют «А вот дороги были в заднице».

По предположению автора материала в «Новых известиях» источник проблемы с давкой в столичном центре – плохая координация действий полиции и городских чиновников, отвечающих за транспортную логистику.