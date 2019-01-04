Полицейские в Петербурге задержали участницу серии одиночных пикетов на Невском проспекте

Активисты вышли на главную магистраль города с плакатами в поддержку городских парков и скверов.

Активистку Анну Дудникову полицейские сначала пригласили пройти в автомобиль, а после отвезли в 78-ое отделение. По словам координатора движения «Зелёная коалиция» Красимира Врански, сотрудники правоохранительных органов задержали девушку из-за поступившей жалобы. В чём именно она заключалась, полицейские говорить отказались. Отмечу, что в акции приняли участие около тридцати человек. Все они вышли на Невский проспект в Петербурге в защиту городских парков и скверов. Всего на плакатах активистов была информация о семидесяти территориях. Большинству из них угрожает застройка. В частности, градозащитники протестовали против строительства музейно-выставочного комплекса «Оборона и Блокада Ленинграда», который планировали возводить на территории зелёных насаждений на Смольнинской набережной

Как стало известно несколько минут назад, активистку отпустили из полиции без составления протокола. Добавлю, что в тот же 78-й отдел в Петербурге сегодня доставили мужчину, который также проводил одиночный пикет. Он вышел на акцию с плакатом о подорожании топлива и за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева.