«Мусорная реформа» в России стартовала с коллапса

По всей стране люди жалуются на перебои с вывозом отходов.

Переполненные уличные контейнеры буквально утопают в горах заполненных мусором пакетов и коробок – такую картину на протяжении нескольких дней наблюдают жители Московской области и многих других регионов. Фотографии с мусорками и стихийными свалками, к которым коммунальщики не приближались, очевидно, с прошлого года, выкладывают в интернет отовсюду – из Тольятти, Волгограда, Калининграда, Самары, Красноярска, Саратова, Новосибирска, Подольска и десятков других городов. В Перми на «горячую линию» поступило более 150 звонков с жалобами. А в Крыму, в Керчи, например, мусор начали складировать на центральных улицах прямо на пешеходных зонах. «Такого беспредела» при украинской власти не было, сетуют жители города. Пользователи соцсетей отмечают, что вывозить отходы специальные службы должны регулярно, а не «в режиме подвига», а также иронизируют, что таким образом коммунальщики хотят проиллюстрировать наступивший год свиньи. Где-то контейнеры установили на необорудованных площадках. Где-то они и вовсе пропали с привычных мест Контейнеры забрали компании, которые занимались вывозом отходов до нового года. Напомню, что с 1 января по всей стране начала действовать так называемая «мусорная реформа». Отвечают за уборку, сортировку, переработку и утилизацию мусора теперь отобранные по конкурсу региональные операторы. Изменятся и тарифы — стоимость услуги теперь будет высчитываться по новой схеме. Плата за вывоз отходов ощутимо вырастет.

В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе старт «мусорной реформы» отсрочили до 2022 года.

Мусорный коллапс случился в российских регионах с нового года. Жалобы поступают из Подмосковья, Оренбурга, Орска, Волгограда, Красноярска, Якутска. Засыпана снегом и мусором и Самара. Самарские чиновники сначала предложили рассчитывать вывоз мусора исходя из количества жильцов, но затем вернулись к прежнему порядку. При этом тариф фактически вырос от 1,5 до 6 раз и составил 4 рубля 54 копейки за один квадратный метр.