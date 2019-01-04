Население Китая начало сокращаться

Об этом говорится в исследовании учёных Пекинского университета. Как говорят эксперты, в будущем это может привести к серьёзным экономическим проблемам во всём мире.

Несмотря на то, что официальная статистика и демографические показатели по населению Китая пока недоступны, как пишет местная South China Morning Post, по косвенным данным можно сказать, что количество родившихся детей в прошлом году снизилось на 2 миллиона и составило только 15 миллионов. И это при том, что правительство прогнозировало 20-ть. Эксперты издания отмечают, что происходящее сегодня — это историческая поворотная точка: население Китая постепенно разделяется на две категории: пожилых, которые и так не могут иметь детей и слабых семей с точки зрения экономического потенциала — а значит, не желающих иметь потомство.

Чуть ранее, в декабре, британская корпорация BBC сообщила, что и в дальнейшем количество детей в китайских семьях будет сокращаться. Это может привести к тому, что в следующем десятилетии количество молодых людей (до 30 лет) — сократится на 30 процентов. Это, как делают выводы эксперты, может привести к ещё большему торможению экономического роста (который Китай испытывает и сейчас). То есть, иметь драматический и негативный эффект на экономику крупнейшего в Азии государства. Что, также разрушительно повлияет и на развитие мировых трендов. И разрушит то, что сейчас называют «Китайским экономическим чудом». К 2035 году в стране резко вырастет количество пожилых, которые, по сообщению Reuters, не смогут приносить такого позитивного эффекта для экономики, как молодые и также встаёт вопрос обеспечения качества их жизни. Некоторые учёные даже используют такой термин как «деградация». Как отмечает американский журнал The Newsweek, частично эти проблемы связаны с применяемой в Китае политикой одного ребёнка в семье. Издание напоминает, что она включала в себя: принуждения к абортам, штрафы за наличие большего количества детей в семье. И эффект от этой политики будет очень сложно побороть, так как некоторые молодые китайцы уже говорят, что теперь они не заинтересованы в том, чтобы иметь детей. Пока же официальные пропагандистские источники запустили кампанию с призывом к семьям, цитата: «заводить детей для своей страны», а также обсуждаются идеи денежных выплат и увеличения срока, на который матери могут уходить в декрет.

Согласно официальным данным, сейчас население Китая составляет миллиард 390 миллионов человек.