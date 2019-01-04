Порошенко завтра едет в Турцию, где встретится с президентом страны Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем

Президент Украины Пётр Порошенко завтра едет в Турцию, где встретится с президентом страны Реджепом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем. Он, как ожидается, передаст Киеву томос об автокефалии.

В Стамбул Пётр Порошенко едет вместе с председателем Верховной Рады Андреем Парубием и митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Он возглавил созданную в прошлом месяце православную автокефальную церковь. Тогда же президент Порошенко объявил, что скоро отправится по его словам «за долгожданным томосом» в Константинополь. Предполагается, что указ о независимости украинской церкви будет передан митрополиту Епифанию в воскресенье, шестого января. Вселенский патриарх Варфоломей сделает это на Фанаре — историческом районе в Константинополе, где расположена его резиденция, после божественной литургии. Ранее патриарх Константинопольский подтвердил, что хочет выдать томос украинской поместной православной церкви. По словам Варфоломея это произойдёт несмотря ни на что.

Таким образом, украинская церковь станет полностью независимой от Московского патриарха. Это резко осуждает Русская православная церковь. Патриарх Кирилл в письме Варфоломею отметил, что завершением процесса создания автокефальной церкви на Украине закончится его первенство в православном мире. Предстоятель РПЦ призвал цитата «отступиться от общения с раскольниками». Автокефальная церковь рассчитывает, что в её состав перейдут Киево-Печерская и Почаевская лавры и другие монастыри, которые пока остаются в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. И полагает, что насилия и противостояния при этом не будет. Киев заявляет, что не планирует лишать общины канонической украинской православной церкви права аренды двух главных церквей, это чушь сказал советник президента Украины Ростислав Павленко.

Несмотря на обещания Киева не вмешиваться в церковные дела, служба безопасности Украины уже обыскала ряд епархий, в Украинской православной церкви Московского патриархата это назвали попыткой оказать давление, отмечает РИА.

Русская православная церковь сделала все для того, чтобы произошел раскол, сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Виктор Ерофеев. Ерофеев добавил, что государство вслед за церковью тоже двинулось в сторону мракобесия и авторитаризма.