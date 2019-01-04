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Эксклюзив Эха 18:16, 04 января 2019

Порошенко завтра едет в Турцию, где встретится с президентом страны Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем

Президент Украины Пётр Порошенко завтра едет в Турцию, где встретится с президентом страны Реджепом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем. Он, как ожидается, передаст Киеву томос об автокефалии.

В Стамбул Пётр Порошенко едет вместе с председателем Верховной Рады Андреем Парубием и митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Он возглавил созданную в прошлом месяце православную автокефальную церковь. Тогда же президент Порошенко объявил, что скоро отправится по его словам «за долгожданным томосом» в Константинополь. Предполагается, что указ о независимости украинской церкви будет передан митрополиту Епифанию в воскресенье, шестого января. Вселенский патриарх Варфоломей сделает это на Фанаре — историческом районе в Константинополе, где расположена его резиденция, после божественной литургии. Ранее патриарх Константинопольский подтвердил, что хочет выдать томос украинской поместной православной церкви. По словам Варфоломея это произойдёт несмотря ни на что.

Таким образом, украинская церковь станет полностью независимой от Московского патриарха. Это резко осуждает Русская православная церковь. Патриарх Кирилл в письме Варфоломею отметил, что завершением процесса создания автокефальной церкви на Украине закончится его первенство в православном мире. Предстоятель РПЦ призвал цитата «отступиться от общения с раскольниками». Автокефальная церковь рассчитывает, что в её состав перейдут Киево-Печерская и Почаевская лавры и другие монастыри, которые пока остаются в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. И полагает, что насилия и противостояния при этом не будет. Киев заявляет, что не планирует лишать общины канонической украинской православной церкви права аренды двух главных церквей, это чушь сказал советник президента Украины Ростислав Павленко.

Несмотря на обещания Киева не вмешиваться в церковные дела, служба безопасности Украины уже обыскала ряд епархий, в Украинской православной церкви Московского патриархата это назвали попыткой оказать давление, отмечает РИА.

Русская православная церковь сделала все для того, чтобы произошел раскол, сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Виктор Ерофеев. Ерофеев добавил, что государство вслед за церковью тоже двинулось в сторону мракобесия и авторитаризма.

Комментарии

19

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vitaly_mp23 04 января 2019 | 18:23


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watson_ 04 января 2019 | 18:29

У Порошенки в стране похоже всё ОК, экономика цветёт?? Осталось только получить томасик, а потом устроить бойню за храмы, смотришь нацики- бандеровцы и проголосуют за Петю, но хватит ли их , а Петро так хочет остаться у закромов, впрочем и другие кандидаты хотят, похоже вечер не обещает быть томным, скорее кровавым?!

kottigr1 04 января 2019 | 18:39

watson_: Чего это твоему монгольскому улусу всё первопрестольный Киев - "мать городов русских" спать не даёт ?

barukh_buzauskas 04 января 2019 | 18:43

watson_: у ввпуцины на рф-ии все ок...?
Нет...на рф все в лайне...
Но надо было акупиравать украинский крым
Развязать бойню в украинском донбассе...
Разжечь нацизмо фашизмо руссизм на рф-ии...

watson_ 04 января 2019 | 18:47

barukh_buzauskas: А как насчёт Голанских высот??

ura_123 04 января 2019 | 18:55

watson_: А ты чё,вдруг стал Голанцем?*
* не путать с голландцем

ykpo_typucto 04 января 2019 | 18:49

barukh_buzauskas: Вот не пох. Сравнивать Крым с тем кому хохлы будут бить поклоны, может только обрезанный идиот с пейсами. Нам атеистам лучше Крым, чем какие то поповские разборки.

panetelemone_ 04 января 2019 | 18:47

watson_: Александр, с возвращением! Вас тут уже недруги похоронили! С Наступившим вас новым годом!

watson_ 04 января 2019 | 18:54

panetelemone_: Взаимно . Всего наилучшего! Меня долго не было, но до этого долго не было вас, приятно удивлён. А насчёт "этого" , видать боты так постарались, что один юзер антимоль до сих пор орёт везде, что - я , это совсем не я, пытался объяснится, юзер то неплохой, но похоже чересчур впечатлительный, но это его проблемы. -)

ura_123 04 января 2019 | 18:57

panetelemone_: Реинкарнировалось! Слегка отошло от инсульта и вот встречайте,александр!
”И если жил как дерево,родишься баобабом.."(с)

vezdehod1 04 января 2019 | 18:36

Прощай немытая Россия - разошлись ваши церковные пути.

vlabumur 04 января 2019 | 18:26

Томос однако.

solonko 04 января 2019 | 18:26

УПЦ (МП) более не канонична в Украине. А о том, что изменится "первенство в православном мире" - так это сладкие, но дебильные имперские мечты Москвы, коим не суждено сбыться.

victor_xy 04 января 2019 | 18:27

Ну вот наконец-то всё очевидное будет оформлено и на бумаге - фашисты бандерлоги укрогабона со своим паханом алкашом петюней вступят в стамбульский приход сатаны - туда им уродам и дорога!

ykpo_typucto 04 января 2019 | 18:30

Теперь турецкий поп будет бить чубатые бестолковки своей елдой. Окуеть какая радость.

vezdehod1 04 января 2019 | 18:38

ykpo_typucto:
Теперь турецкий поп будет бить чубатые бестолковки своей елдой. Окуеть какая радость.
===================================================================================
А ты будешь продолжать припадать к стопам попа Гундяя - если он к себе подпустит.

ykpo_typucto 04 января 2019 | 18:47

vezdehod1: Дедусь, я атеист, так что то кто тебе будет елдаком по лбу стучать, мне как-то фиолетово. Так поржать над придурошными хохлами зашел. Это нужно так опуститься, чтобы променять свободу в составе МП на зависимость от турков? Да уж, более рабского народца, чем рогули не найти.

viktorova 04 января 2019 | 18:50

ykpo_typucto: а до этого твою голову бил, похоже...

tiridas 04 января 2019 | 18:47

А вот при Uncle Joe успели бы подменить Эрдогана Эйтингоном.
;-(

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