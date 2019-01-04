Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, является подданным Великобритании
Британская сторона направила запрос на консульское посещение, — заявили Интерфаксу в МИДе. Ранее британская газета Таймс сообщила о наличии у Илана двойного гражданства – американского и британского. Уилан был задержан 31 декабря, как утверждают в ФСБ, во время проведения шпионской акции. Родственники подозреваемого утверждают, что Уилан не шпион, а приехал в Москву по личным делам – на свадьбу друга.
В истории с задержанием Пола Уилана есть ряд нестыковок: не предъявлены достаточные доказательства его вины, — рассказал в эфире «Эха Москвы» политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.
Обмен Пола Уилана на Марию Бутину гипотетически возможен, — считает депутат Госдумы, зампред Международного комитета Дмитрий Новиков. По его словам, этот вопрос будут решать спецслужбы. Новиков добавил, что говорить об обмене Уилана можно будет только после завершения следствия.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mp23 04 января 2019 | 18:23
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alehan22748 04 января 2019 | 18:48
конечно, возможен обмен. тем более бутину уже выпотрошили и отпотрошили по полной причем так и селихерская портянка сдала всех путинский свиней-начальников:))) куда ее теперь девать ? обратно в мухосранск как использованный г.....:))) А Уилан что? никто... фсбня цапнула первого попавшегося и теперь дело шьет