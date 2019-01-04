Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, является подданным Великобритании

Британская сторона направила запрос на консульское посещение, — заявили Интерфаксу в МИДе. Ранее британская газета Таймс сообщила о наличии у Илана двойного гражданства – американского и британского. Уилан был задержан 31 декабря, как утверждают в ФСБ, во время проведения шпионской акции. Родственники подозреваемого утверждают, что Уилан не шпион, а приехал в Москву по личным делам – на свадьбу друга.



В истории с задержанием Пола Уилана есть ряд нестыковок: не предъявлены достаточные доказательства его вины, — рассказал в эфире «Эха Москвы» политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.

Обмен Пола Уилана на Марию Бутину гипотетически возможен, — считает депутат Госдумы, зампред Международного комитета Дмитрий Новиков. По его словам, этот вопрос будут решать спецслужбы. Новиков добавил, что говорить об обмене Уилана можно будет только после завершения следствия.