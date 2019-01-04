Неизвестные хакеры опубликовали в соцсети «Твиттер» большое количество электронных данных немецких политиков, телеведущих, деятелей искусства и журналистов. Расследование происшествия координирует федеральный Центр по отражению кибератак. К нему подключились также германские спецслужбы.

Правительство ФРГ заявило о «весьма серьезном нападении». Среди жертв хакерской атаки – президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, все члены германского кабинета министров, депутаты бундестага и парламентов 16 федеральных земель, ведущие и журналисты телеканалов ARD и ZDF, в том числе эксперт по допингу Хайо Зеппельт и сатирик Ян Бёмерман, глава объединения «Германская экологическая помощь», а также известные певцы. Характерно, что кибератакой не затронуты политики лишь одной партии бундестага – право-популистской «Альтернативы для Германии». В общем доступе появились в целом около тысячи файлов – личные фотографии, переписка, удостоверения, номера телефонов, адреса и даже банковские сведения нескольких сотен человек. Частично они уже устарели. Не исключается, что опубликована лишь небольшая часть похищенных материалов. Насколько все они аутентичны, пока установить не удалось. Немецкое информагентство dpa сообщает, что опубликованы также номера телефонов, факсов и электронная переписка Ангелы Меркель, скорее всего, взятая из аккаунтов других политиков. Официальная представительница правительства ФРГ Мартина Фитц заявила, что «чувствительные данные» канцлера кибератакой затронуты не были. Хакеры выставляли материалы в сеть каждый день с 1 до 24 декабря. Кибератаки длились до конца октября прошлого года, их начальный момент пока не известен. Администрация канцлера впервые получила сведения о хакерском нападении лишь в четверг. По всей видимости, для публикации материалов использовался ложный аккаунт «Твиттера» в районе Гамбурга, который уже ликвидирован. По информации dpa, кибератака на бундестаг исключается как возможный источник. Скорее всего, хакеры использовали данные из социальных сетей, интернет-магазинов и личных электронных архивов. Некоторые немецкие СМИ исходят из того, что речь идет о хакере-одиночке с право-экстремистскими взглядами. )

Ранее сообщалось, что первоначальное подозрение пало на хакеров из России и Китая. Однако представительница правительства заявила, что источник и настоящие масштабы нападения пока не известны. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Ларс Клингбайл подчеркнул, что необходимо расследовать возможные политические мотивы кибератаки.