В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, филолог Борис Аверин
Ему было 76 лет.
Борис Валентинович Аверин – целый мир для многих поколений студентов филологического факультета Санкт-Петербургского университета, рассказала его ученица, корреспондент «Эха Москвы» Ксения Басилашвили.
Свою научную деятельность Борис Аверин посвятил главным образом изучению творчества Владимира Набокова. Аверин изучал творчество других писателей первой половины XX века, в том числе Ивана Бунина. Известен он и как исследователь истории Петергофа.
Комментарии3
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 18:14
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tetriz 04 января 2019 | 18:40
Свою научную деятельность посвятил главным образом изучению творчества Нaбокова - пейсателя - ПЕДОФИЛА!!
Дальше продолжать?... ^^
piterjanis 04 января 2019 | 18:40
Интереснейший был Человек. Царство Ему Небесного.