Следственный комитет не обнаружил следы взрывчатки на месте обрушения части дома в Магнитогорске
Приоритетной версией случившегося в СК считают взрыв бытового газа.
Эксперты-криминалисты изучили территорию, где находились обломки дома, собрали все необходимые фрагменты и провели экспертизу. Ее результаты показали отсутствие взрывчатых веществ и их компонентов, сообщили в СК. Вместе с тем в ведомстве отметили, что продолжают рассматривать все версии случившегося. Появляются и неофициальные. Сайт Znak.com со ссылкой на свои источники пишет о вероятности теракта и связывает воедино ряд событий, которые произошли в Магнитогорске. Согласно этой информации, силовики обнаружили на записях камер видеонаблюдения подозрительного мужчину, утром 31 декабря незадолго до взрыва он выходил без вещей из дома. Более того, выяснилось, что в урне у одного из торговых центров был найден телефон с присоединенными к нему проводами и объектом, похожим на самодельное взрывное устройство. В итоге началась +спецоперация, в рамках которой пытались задержать нескольких мужчин, находящихся в «Газели». Как отмечает Znak.com, началась перестрелка и в итоге машина взорвалась.
В интервью «Эху Москвы» шеф-редактор сайта Дмитрий Колезев рассказал, что взрыв маршрутки может быть связан с обрушением жилого дома и это подтверждают надежные источники Znak.com, знакомые с ситуацией. Дмитрий Колезев добавил, что изданию поступали рекомендации не уделять много внимания версии теракта, пока ее не подтвердили силовики. В свою очередь в Следственном комитете в первый же день после обрушения части дома заявили о взрыве бытового газа.
В Магнитогорске сегодня проходят первые похороны погибших.
На сайте администрации Магнитогорска опубликован полный список погибших при обрушении жилого дома. Там целые семьи.
Сегодня в Магнитогорске прошли первые похороны. Проститься с погибшими пришло очень много людей, — рассказала «Эху Москвы» корреспондент magcity74 Ольга Сухоплюева.
По официальным данным погибли 39 человек, в больницах остаются пятеро пострадавших. На месте обрушившегося подъезда появится мемориал, — сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области. Там уточнили, что Борис Дубровский поддержал тех, кто неоднократно обращался с этой просьбой.
Газ больше не будет подаваться в частично обрушившийся дом в Магнитогорске, — сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. Власти считают, что остальные подъезды этого дома пригодны для проживания, однако, многие жильцы просят, чтобы их переселили, — сообщает Интерфакс.
В России сейчас наблюдается глубокий кризис контроля за газовым оборудованием в квартирах. Зачастую его просто не проверяют, — сказал в эфире «Эха Москвы» член торгово-промышленной палаты Константин Крохин. Константин Крохин добавил, что сейчас даже нет ведомства, на которое можно было бы в полной мере возложить ответственность за трагедии, подобные взрыву в Магнитогорске.
На территории Челябинской области отменен режим чрезвычайной ситуации. Его ввели после взрыва и обрушения части жилого дома в Магнитогорске. В то же время в городе сохраняется режим ЧС муниципального уровня.
Магнитогорск – достаточно современный город. Контроль за его инфраструктурой должен лежать на муниципальных властях, — рассказал в эфире «Эха Москвы» бывший мэр Магнитогорска Вадим Клювгант. По словам Вадима Клювганта, в девяностые годы жилые районы перешли из собственности металлургического комбината под контроль муниципалитета.
Комментарии17
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sokal123 04 января 2019 | 18:13
Да да ,конечно ,это был бытовой газ . Знаем ,помним "рязанские учения ".
salhomir__murza 04 января 2019 | 18:15
sokal123:
Это был гексоген. Все уже знают, потому что в Интернете об этом пишут все западные СМИ и все либеральные СМИ в России. А кто сомневается, тот редиска и враг демократии.
minerr 04 января 2019 | 18:16
Тоже мне спецы из ФСБ. Здесь местные эховские спецы давно обнаружили там взрывчатку, даже не отрывая задницу от дивана.
salhomir__murza 04 января 2019 | 18:20
minerr:
Это было уже известно задолго до взрыва.
alehan22748 04 января 2019 | 18:50
minerr: Конечно, надо верить ведомству чей шеф когда то писал чистосердечное как был агентом 16 разведок...А по сути есть что сказать разумное? Что это за газ такой от которого разлетается маршрутка в хлам и гибнут трое, а потом о них ни гугу? Ни родственников , ничего, молчок...
salhomir__murza 04 января 2019 | 18:13
Не обнаружил, это не значит, что взрывчатки не было.
Уверен, что ФСБ опять взялось взрывать Россию, теперь уже руками украинских диверсантов.
Так что Украину ожидает такое-же светлое будущее как Чечню сегодня.
nikolaitschi 04 января 2019 | 18:14
СК и прокуратуре с судами в России верит только Путин.
luger_max_otto 04 января 2019 | 18:16
Только в том, что они выполнят любой его приказ.
salhomir__murza 04 января 2019 | 18:18
nikolaitschi:
Только Путин и 86% его ватных свидетелей, генетического мусора. Подавляющее большинство граждан России прокуратуре не верят.
kuchumka 04 января 2019 | 18:17
Чтобы от газа были такие разрушения утечка должна быть во всех квартирах одновременно.
salhomir__murza 04 января 2019 | 18:23
kuchumka:
Это однозначно теракт, устроенный ФСБ, с целью атаки на либеральную оппозицию и уменьшению населения, особенно пенсионного возраста, чтобы пенсии не платить.
galina_683 04 января 2019 | 18:29
ну раз СК говорит, значит, так и есть.
СК, как и Лидер нации, врать не будет ))
plank1957 04 января 2019 | 18:29
А как можно обнаружить то, что не то, что не ищут, но еще и уничтожают следы? Нет, есть другое объяснение: в Следственном комитете работают законченные идиоты. Так что выбирай: или вчера по пять очень большие, или сегодня по три, но очень маленькие.
tetriz 04 января 2019 | 18:36
Если взрыв газа - надо немедленно посадить, а лучше расстрелять тов. Миллера!
Мало того, что у него фамилиё нерузкае, - его газ постоянно повсюду горит и взрывается!!
Это террорист, залезший под крыло нашего Ясного Сокола Владимвладимирыча!!! ^^
snagging 04 января 2019 | 18:40
Да, кто им поверит. То у них кагалымавиа самолёт хвостом задел взлетку в Египте, то мальчик пьяный, то ровно год назад застрелили исламиста, который бегал с ножом и резал прохожих, но никто в нем не признал исламиста, вот и результат, что реально только с митингами борются, да стариков на 80 десятке лет в тюрьмы сажают.
alex949 04 января 2019 | 18:54
Одна бабка сказала, что это она узнала от гадалки о терракте и сообщила об этом своей подружке, которая и позвонила в знаком !