Следственный комитет не обнаружил следы взрывчатки на месте обрушения части дома в Магнитогорске

Приоритетной версией случившегося в СК считают взрыв бытового газа.

Эксперты-криминалисты изучили территорию, где находились обломки дома, собрали все необходимые фрагменты и провели экспертизу. Ее результаты показали отсутствие взрывчатых веществ и их компонентов, сообщили в СК. Вместе с тем в ведомстве отметили, что продолжают рассматривать все версии случившегося. Появляются и неофициальные. Сайт Znak.com со ссылкой на свои источники пишет о вероятности теракта и связывает воедино ряд событий, которые произошли в Магнитогорске. Согласно этой информации, силовики обнаружили на записях камер видеонаблюдения подозрительного мужчину, утром 31 декабря незадолго до взрыва он выходил без вещей из дома. Более того, выяснилось, что в урне у одного из торговых центров был найден телефон с присоединенными к нему проводами и объектом, похожим на самодельное взрывное устройство. В итоге началась +спецоперация, в рамках которой пытались задержать нескольких мужчин, находящихся в «Газели». Как отмечает Znak.com, началась перестрелка и в итоге машина взорвалась.

В интервью «Эху Москвы» шеф-редактор сайта Дмитрий Колезев рассказал, что взрыв маршрутки может быть связан с обрушением жилого дома и это подтверждают надежные источники Znak.com, знакомые с ситуацией. Дмитрий Колезев добавил, что изданию поступали рекомендации не уделять много внимания версии теракта, пока ее не подтвердили силовики. В свою очередь в Следственном комитете в первый же день после обрушения части дома заявили о взрыве бытового газа.

В Магнитогорске сегодня проходят первые похороны погибших.

На сайте администрации Магнитогорска опубликован полный список погибших при обрушении жилого дома. Там целые семьи.

Сегодня в Магнитогорске прошли первые похороны. Проститься с погибшими пришло очень много людей, — рассказала «Эху Москвы» корреспондент magcity74 Ольга Сухоплюева.

По официальным данным погибли 39 человек, в больницах остаются пятеро пострадавших. На месте обрушившегося подъезда появится мемориал, — сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области. Там уточнили, что Борис Дубровский поддержал тех, кто неоднократно обращался с этой просьбой.

Газ больше не будет подаваться в частично обрушившийся дом в Магнитогорске, — сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. Власти считают, что остальные подъезды этого дома пригодны для проживания, однако, многие жильцы просят, чтобы их переселили, — сообщает Интерфакс.

В России сейчас наблюдается глубокий кризис контроля за газовым оборудованием в квартирах. Зачастую его просто не проверяют, — сказал в эфире «Эха Москвы» член торгово-промышленной палаты Константин Крохин. Константин Крохин добавил, что сейчас даже нет ведомства, на которое можно было бы в полной мере возложить ответственность за трагедии, подобные взрыву в Магнитогорске.

На территории Челябинской области отменен режим чрезвычайной ситуации. Его ввели после взрыва и обрушения части жилого дома в Магнитогорске. В то же время в городе сохраняется режим ЧС муниципального уровня.

Магнитогорск – достаточно современный город. Контроль за его инфраструктурой должен лежать на муниципальных властях, — рассказал в эфире «Эха Москвы» бывший мэр Магнитогорска Вадим Клювгант. По словам Вадима Клювганта, в девяностые годы жилые районы перешли из собственности металлургического комбината под контроль муниципалитета.