Z Архив новостей новости
5 17 6 922
Эксклюзив Эха 18:00, 04 января 2019

Следственный комитет не обнаружил следы взрывчатки на месте обрушения части дома в Магнитогорске

Приоритетной версией случившегося в СК считают взрыв бытового газа.

Эксперты-криминалисты изучили территорию, где находились обломки дома, собрали все необходимые фрагменты и провели экспертизу. Ее результаты показали отсутствие взрывчатых веществ и их компонентов, сообщили в СК. Вместе с тем в ведомстве отметили, что продолжают рассматривать все версии случившегося. Появляются и неофициальные. Сайт Znak.com со ссылкой на свои источники пишет о вероятности теракта и связывает воедино ряд событий, которые произошли в Магнитогорске. Согласно этой информации, силовики обнаружили на записях камер видеонаблюдения подозрительного мужчину, утром 31 декабря незадолго до взрыва он выходил без вещей из дома. Более того, выяснилось, что в урне у одного из торговых центров был найден телефон с присоединенными к нему проводами и объектом, похожим на самодельное взрывное устройство. В итоге началась +спецоперация, в рамках которой пытались задержать нескольких мужчин, находящихся в «Газели». Как отмечает Znak.com, началась перестрелка и в итоге машина взорвалась.

В интервью «Эху Москвы» шеф-редактор сайта Дмитрий Колезев рассказал, что взрыв маршрутки может быть связан с обрушением жилого дома и это подтверждают надежные источники Znak.com, знакомые с ситуацией. Дмитрий Колезев добавил, что изданию поступали рекомендации не уделять много внимания версии теракта, пока ее не подтвердили силовики. В свою очередь в Следственном комитете в первый же день после обрушения части дома заявили о взрыве бытового газа.

В Магнитогорске сегодня проходят первые похороны погибших.

На сайте администрации Магнитогорска опубликован полный список погибших при обрушении жилого дома. Там целые семьи.

Сегодня в Магнитогорске прошли первые похороны. Проститься с погибшими пришло очень много людей, — рассказала «Эху Москвы» корреспондент magcity74 Ольга Сухоплюева.

По официальным данным погибли 39 человек, в больницах остаются пятеро пострадавших. На месте обрушившегося подъезда появится мемориал, — сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области. Там уточнили, что Борис Дубровский поддержал тех, кто неоднократно обращался с этой просьбой.

Газ больше не будет подаваться в частично обрушившийся дом в Магнитогорске, — сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. Власти считают, что остальные подъезды этого дома пригодны для проживания, однако, многие жильцы просят, чтобы их переселили, — сообщает Интерфакс.

В России сейчас наблюдается глубокий кризис контроля за газовым оборудованием в квартирах. Зачастую его просто не проверяют, — сказал в эфире «Эха Москвы» член торгово-промышленной палаты Константин Крохин. Константин Крохин добавил, что сейчас даже нет ведомства, на которое можно было бы в полной мере возложить ответственность за трагедии, подобные взрыву в Магнитогорске.

На территории Челябинской области отменен режим чрезвычайной ситуации. Его ввели после взрыва и обрушения части жилого дома в Магнитогорске. В то же время в городе сохраняется режим ЧС муниципального уровня.

Магнитогорск – достаточно современный город. Контроль за его инфраструктурой должен лежать на муниципальных властях, — рассказал в эфире «Эха Москвы» бывший мэр Магнитогорска Вадим Клювгант. По словам Вадима Клювганта, в девяностые годы жилые районы перешли из собственности металлургического комбината под контроль муниципалитета.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vitaly_mp23 04 января 2019 | 18:09


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








sokal123 04 января 2019 | 18:13

Да да ,конечно ,это был бытовой газ . Знаем ,помним "рязанские учения ".

salhomir__murza 04 января 2019 | 18:15

sokal123:
Это был гексоген. Все уже знают, потому что в Интернете об этом пишут все западные СМИ и все либеральные СМИ в России. А кто сомневается, тот редиска и враг демократии.

minerr 04 января 2019 | 18:16

Тоже мне спецы из ФСБ. Здесь местные эховские спецы давно обнаружили там взрывчатку, даже не отрывая задницу от дивана.

salhomir__murza 04 января 2019 | 18:20

minerr:
Это было уже известно задолго до взрыва.

alehan22748 04 января 2019 | 18:50

minerr: Конечно, надо верить ведомству чей шеф когда то писал чистосердечное как был агентом 16 разведок...А по сути есть что сказать разумное? Что это за газ такой от которого разлетается маршрутка в хлам и гибнут трое, а потом о них ни гугу? Ни родственников , ничего, молчок...

salhomir__murza 04 января 2019 | 18:13

Не обнаружил, это не значит, что взрывчатки не было.
Уверен, что ФСБ опять взялось взрывать Россию, теперь уже руками украинских диверсантов.
Так что Украину ожидает такое-же светлое будущее как Чечню сегодня.

nikolaitschi 04 января 2019 | 18:14

СК и прокуратуре с судами в России верит только Путин.

luger_max_otto 04 января 2019 | 18:16

Только в том, что они выполнят любой его приказ.

salhomir__murza 04 января 2019 | 18:18

nikolaitschi:
Только Путин и 86% его ватных свидетелей, генетического мусора. Подавляющее большинство граждан России прокуратуре не верят.

kuchumka 04 января 2019 | 18:17

Чтобы от газа были такие разрушения утечка должна быть во всех квартирах одновременно.

salhomir__murza 04 января 2019 | 18:23

kuchumka:
Это однозначно теракт, устроенный ФСБ, с целью атаки на либеральную оппозицию и уменьшению населения, особенно пенсионного возраста, чтобы пенсии не платить.

galina_683 04 января 2019 | 18:29

ну раз СК говорит, значит, так и есть.
СК, как и Лидер нации, врать не будет ))

plank1957 04 января 2019 | 18:29

А как можно обнаружить то, что не то, что не ищут, но еще и уничтожают следы? Нет, есть другое объяснение: в Следственном комитете работают законченные идиоты. Так что выбирай: или вчера по пять очень большие, или сегодня по три, но очень маленькие.

tetriz 04 января 2019 | 18:36

Если взрыв газа - надо немедленно посадить, а лучше расстрелять тов. Миллера!
Мало того, что у него фамилиё нерузкае, - его газ постоянно повсюду горит и взрывается!!
Это террорист, залезший под крыло нашего Ясного Сокола Владимвладимирыча!!! ^^

snagging 04 января 2019 | 18:40

Да, кто им поверит. То у них кагалымавиа самолёт хвостом задел взлетку в Египте, то мальчик пьяный, то ровно год назад застрелили исламиста, который бегал с ножом и резал прохожих, но никто в нем не признал исламиста, вот и результат, что реально только с митингами борются, да стариков на 80 десятке лет в тюрьмы сажают.

alex949 04 января 2019 | 18:54

Одна бабка сказала, что это она узнала от гадалки о терракте и сообщила об этом своей подружке, которая и позвонила в знаком !

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 129 6 12669 30.12
Kсми, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3029555

5 63 6 7047 03.01
#слушать 02:38:39 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 153 6 18232 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 254 6 30219 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 181 6 22594 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 118 6 14980 03.01
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 51 6 6423 31.12
Kминобороны, рпц, события
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 13211 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 85 6 14271 30.12
Kистория, события
Блоги

Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...

5 188 6 32171 29.12
Kобщество, школы, видео, протесты, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9741 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8353 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Вызывает, конечно, удивление публикация на сайте ВВС материала о том, что телерадиокомпания направила в МИД какую-то официальную жалобу…

5 54 6 10369 30.12
Блоги

+ В центре Москвы несколько человек напали на рэпера Птаху В центре Москвы несколько человек напали на рэпера Птаху Ответственность за избиение музыканта на себя взял другой хип-хоп исполнитель – Оби 1 Кеноби…

5 36 6 12923 28.12
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, видео, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Где твой лунный дарк сайд, Россия? Они сгорели факелами олимпиад, чемпионатов и прочих ристалищ для убаюкивания масс…

5 154 6 33074 10:29
Kполитика, экономика, власть, события
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Гражданская война – это нормальное состояние России Святая вера в общее дело, в необходимость какого-либо проекта, будь то полет на Марс, – это довольно характерная российская черта, это и есть русская национальная идея. Другое дело, что русский социум, каким он существует сейчас, конечно, обречен на изменение…

5 201 6 42987 29.12
Kобщество, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

При задержании в Магнитогорске убит четвертый подозреваемый в совершении теракта Об этом пишет интернет-издание Znak.com: его источник сообщил дополнительные подробности о событиях последних дней…

5 85 6 314469
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 101 6 117547 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 55 6 12610 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 259 6 305647 03.01
Kпутин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Откровенно говоря, белорусам находиться под властью батьки и находиться под властью Путина — ну, согласитесь, шило на мыло. То есть все будут в шоколаде…

5 139 6 114356 29.12
#слушать 47:44 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7527227
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3843281

Сегодня в эфире