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17:30, 04 января 2019

В Петербурге скончался советский и российский литературовед, филолог Борис Аверин

фото Ксении Басилашвили

Ему было 76 лет. С 74-го года он работал на кафедре истории русской литературы филфака питерского Госуниверситета. В 81-м году ученому не дали защитить докторскую диссертацию из-за отказа цитировать Владимира Ленина. Свою научную деятельность Аверин посвятил главным образом творчеству Владимира Набокова.

Комментарии

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(комментарий скрыт)

natalilex 04 января 2019 | 18:12

Царствие небесное! Помню, какой замечательный спецкурс Борис Аверин читал по русской философии Серебряного века в конце 80-ых на филфаке.

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