В Петербурге скончался советский и российский литературовед, филолог Борис Аверин

Ему было 76 лет. С 74-го года он работал на кафедре истории русской литературы филфака питерского Госуниверситета. В 81-м году ученому не дали защитить докторскую диссертацию из-за отказа цитировать Владимира Ленина. Свою научную деятельность Аверин посвятил главным образом творчеству Владимира Набокова.