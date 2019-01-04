В Петербурге скончался советский и российский литературовед, филолог Борис Аверин
Ему было 76 лет. С 74-го года он работал на кафедре истории русской литературы филфака питерского Госуниверситета. В 81-м году ученому не дали защитить докторскую диссертацию из-за отказа цитировать Владимира Ленина. Свою научную деятельность Аверин посвятил главным образом творчеству Владимира Набокова.
Комментарии1
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natalilex 04 января 2019 | 18:12
Царствие небесное! Помню, какой замечательный спецкурс Борис Аверин читал по русской философии Серебряного века в конце 80-ых на филфаке.