В Газе совершено нападение на офис телерадиовещательной компании Палестины

Как сообщает агентство ВАФА, пятеро вооруженных автоматами людей в масках ворвались в здание, уничтожили все оборудование, камеры, записывающую технику и архивы с отснятыми видео— и аудиоматериалами. Они также сорвали со стен и растоптали портреты палестинского лидера Махмуда Аббаса и покойного лидера ООП Ясира Арафата. Телерадиокомпания возложила ответственность за произошедшее на движение ХАМАС, которое контролирует Газу.