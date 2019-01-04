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17:30, 04 января 2019

В Газе совершено нападение на офис телерадиовещательной компании Палестины

Как сообщает агентство ВАФА, пятеро вооруженных автоматами людей в масках ворвались в здание, уничтожили все оборудование, камеры, записывающую технику и архивы с отснятыми видео— и аудиоматериалами. Они также сорвали со стен и растоптали портреты палестинского лидера Махмуда Аббаса и покойного лидера ООП Ясира Арафата. Телерадиокомпания возложила ответственность за произошедшее на движение ХАМАС, которое контролирует Газу.

Комментарии

35

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arye_11 04 января 2019 | 17:39

Арабы, сойдясь вместе в количестве более двух особей, немедленно ищут врага и начинают резать друг друга.
Увы-увы, ничего не поделаешь.
1000-летняя ментальность.

sunixyivchai 04 января 2019 | 17:44

arye_11: Следует полагать, что вам более 1000 лет! И как вы дожили до столь почтенного возраста, врать не надоело?

timwlad95 04 января 2019 | 17:52

arye_11: Арабы, сойдясь вместе в количестве более двух особей, немедленно ищут врага и начинают резать друг друга.
Увы-увы, ничего не поделаешь.
1000-летняя ментальность.
----
Ну вообще то это евреи по религии из других кланов которые всегда жили на территории Палестины все тысячелетия.
В созданом сталинизмом при помощи ООН Израиле просто живут ищё сбежавшие евреи из Палестины после того как пал Израиль и Иудея в 7 веке до нашей эры по причине междоусобиц между еврейскими кланами которые привлекали на свою сторону наёмников которые и разграбили Иудею последнее государство евреев.Как это было позднее и с Римом.
Так приехавшие евреи из стран Европы и с США с мешками денег ,для евреев оставшихся на палестинской территории есть оккупанты колонизаторы и между ними идёт уже 70 лет всё та же междоусобная война с привлечением наёмников.
Так что скорее всего разгром учинил Израиль наняв наёмников которых полно на содержании в тюрьмах Израиля.
На Палестине только евреи ведут междоусобную войну.
Арабы и персы создали религиозную государственную систему на основе Ислама.-,что есть Библия адаптированная для народов проживающих в Азии и Ближнем Востоке.

arye_11 04 января 2019 | 17:58

timwlad95:
Здорово, Воффка.
Чувствуется, что ты опять игнорируешь предписания врачей.
Запомни, Воффка.
Шесть ударов головой об стенку утром и шесть ударов вечером.
Начни выполнять это нехитрое упражнение и тебе сразу же полегчает.

vitaly_mp23 04 января 2019 | 18:03


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








timwlad95 04 января 2019 | 18:08

arye_11: Здорово, Воффка.
Чувствуется, что ты опять игнорируешь предписания врачей.
Запомни, Воффка.
Шесть ударов головой об стенку утром и шесть ударов вечером.
Начни выполнять это нехитрое упражнение и тебе сразу же полегчает.
-----------
Ну вообще то применяемая тобой arye_11 процедура шесть ударов головой об стенку утром и шесть ударов вечером, тебе arye_11 не помогла.
Любой имеющий здравый смысл просто сравнил бы арабские страны и Иран где государственная идеология Ислам ,с теми палестинскими территориями где евреи правят и где пещерная резня между кланами в созданном для них заповеднике не прекращается уже 70 лет.

vasyaz 04 января 2019 | 18:16

arye_11: Милые бранятся - только тешатся.

proletarian74 04 января 2019 | 18:21

arye_11:
Там где сходятся евреи в количестве более чем двух особей, их немедленно поселяют в специальном гетто, либо проводят для них черту оседлости. Самые радикальные ставят в этом гетто специальные печи. Видимо память коротка у евреев, коли пытаются тявкать на тех, кто их их этих печей вытащил и дал им государственность. Возгордились и возомнили..

arye_11 04 января 2019 | 18:25

proletarian74:
Извините.
С однодневным дерьмом я не общаюсь(не понимаю, почему бригадир не просветил вас на этот счет)
Брезгую одноразовыми товарами.
Даже и оппонентов предпочитаю старых и проверенных.

proletarian74 04 января 2019 | 18:50

arye_11:
Полноте, меньше всего я собирался общаться именно с вами. Тем более что я здесь гораздо раньше вас и вашу хамскую манеру отвечать что "одноразовым", что "проверенным" я хорошо знаю. Я таким образом отвечал всем бывшим, узвиздовашим по белому свету, хорошенько обосравшимся там и понявшим все свою ненужность, теперь в бессильной злобе пытающихся на Российских сайтах поливать своим дерьмом.. Вы звездуйте на .. в свои теплые края, милейший и там брезгуйте..

alexey65 04 января 2019 | 18:29

proletarian74: Одни арабы разгромили офис других арабов.
Казалось бы при чем здесь евреи?

raffal 04 января 2019 | 18:47

proletarian74: Там где сходятся евреи в количестве более чем двух особей, их немедленно поселяют в специальном гетто, либо проводят для них черту оседлости
____________
А ещё, евреи сошлись в количестве более "двух особей" в Кремниевой долине. В Арзамасе-16 (ныне Саров) их тоже было более "двух особей". Из печей, увы, не вытащили. Спасены были живые, воинами армий стран антигитлеровской коалиции, в том числе и воинами-евреями. Освенцим был освобождён штурмовым отрядом Красной Армии под командованием майора Шапиро. Государственность им дала резолюция Генассамблеи ООН. А "ссср" не возражал, надеясь "засунуть ежа в штаны англичанам". Но сделать Израиль своим сателлитом не вышло. И сменил "ссср" милость на лютый гнев, из панталонов выпрыгивая чтобы извести Израиль. Пока сам не сыграл в ящик.
А гордиться израилитянам есть чем. Они построили страну, которая по всем параметрам намного более развита, чем Россия. В научном, технологическом, производственном и социальном планах.
Ныне Израиль единственная развитая страна мира, не принимающая участие в санкциях. Ценит надо, а не слюной брызгать.

post_v 04 января 2019 | 17:39

Петров и Васечкины?

sunixyivchai 04 января 2019 | 17:41

Сомневаюсь, что это ХАМАС, скорее всего это операция израильских спецслужб или радикалов.

barukh_buzauskas 04 января 2019 | 17:59

sunixyivchai: адакаж...
фыфсефрете...!
НАСтамнет...!
Бу га га...

sparky 04 января 2019 | 18:10

sunixyivchai: Ну, то что на евреев местные антисемиты будут сваливать, тут сомнений нет. Но вот кто в Газе "радикалы" кроме Хамаса?

compare 04 января 2019 | 18:15

sunixyivchai: а ты,не стесняйся,сгоняй прямо "туда" и там,на месте,втолкуй этим "палестасусам",что к чему-правда,для начала просуши штаны и воткни "чопик" в аналиус,а то,они тебе,свою "скрепу" сразу постараются вогнать,дабы ты имел "запах стаи")))

alexey65 04 января 2019 | 18:32

sunixyivchai: Ну и на фига это израильтянам?

kuchumka 04 января 2019 | 17:46

Евреи, сто процентов неразумные евреи, вроде и не весна на дворе, а у них обострение.

barukh_buzauskas 04 января 2019 | 17:56

kuchumka: имеем право бить мусло арабо агресаро акупантов
земли израиля
в любое время года...

kuchumka 04 января 2019 | 18:04

barukh_buzauskas: ты чего то напутал, это евреи оккупанты на той земле.

arye_11 04 января 2019 | 18:15

kuchumka:
Кучумка.
Девочка ты, не особо умная(да и что там темнить, скажем прямо, недоразвитая), но даже и ты своим особым, альтернативным умом могла бы сообразить, что словосочетание - "Иудеи оккупировали Иудею", звучит несколько нелепо.

kuchumka 04 января 2019 | 18:20

arye_11: Мойша, вас там не стояло, т.е небыло, вы кочевники, да и евреев настоящих нет, они вымерли, а есть иудоизированные хазары-потомки тюркских народов. Вот ты потомок узбеков какое дело имеешь к иудеи?

arye_11 04 января 2019 | 18:28

kuchumka:
Кучумка.
Я понимаю конечно, что женский алкоголизм намного страшнее мужского, но все же, все же...
Попробуй похмелиться.
Пора, пора, все же сегодня уже 4-е число.
Или станешь похожа на человека или окончательно под стол свалишься.

kuchumka 04 января 2019 | 18:34

arye_11: вали вали хазарин трехколесный, плевал я на тебя.

arye_11 04 января 2019 | 18:39

kuchumka:
Надо говорить правильно - "плювала".
Совсем списалась, малахольная.

kuchumka 04 января 2019 | 18:44

arye_11: деточка-плод случки двух бомжей, не тебе учить меня на сайте моей страны как мне писать на моем языке. Брысь на форум Хайфы и там воняй.

compare 04 января 2019 | 18:18

kuchumka: о! еще один убогий! присоединись к sunlxyvchal,он уже в "путь" гоношится(только ты,"чопик" не ставь-вдруг тебе понравится?)))

kuchumka 04 января 2019 | 18:22

compare: а сказать то что хотел?

vasyaz 04 января 2019 | 18:44

kuchumka:
17:46"Евреи, сто процентов неразумные евреи, вроде и не весна на дворе, а у них обострение"
18:20 "евреев настоящих нет, они вымерли"
Думается, комментарии тут излишни

kuchumka 04 января 2019 | 18:49

vasyaz: так ты читать умеешь? Объясняю еще раз: евреями сейчас называют себя потомки тюркских иудаизированных хазар, чего тут непонятного то?

leda53 04 января 2019 | 18:04

Друзья РФ напали на телекомпанию друзей РФ. В ответ друзья РФ обвинили в случившемся друзей РФ.
ЗЫ. Правда, говорят, что зданием телекомпании друзей РФ коварно прикрывались израильские самолёты.

chimp2013 04 января 2019 | 18:14

А как иначе, если Аббас деньги предназначенные для всей Палестинской автономии не выделяет Газе , оставляет у себя. Показывает, что он единственный хозяин в автономии, и только он один представляет всех арабов. А деньги то не его, отчасти ООН, Европы, России и Израиля.

alger 04 января 2019 | 18:41

chimp2013: ц каких это пор Россия деньги на друзей из ХАМАСА выделяет Махмудке, или у него откаты выше

alefi 04 января 2019 | 18:36

ХА-ХА...

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