Три человека, в том числе двое детей, погибли в Кировской области при лобовом столкновении двух легковых машин
Авария произошла на трассе Киров – Советск. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Авария произошла на трассе Киров – Советск. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Комментарии5
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kitaiss 04 января 2019 | 17:40
зима...дорога...новогодние возлияния (возможно)...
vitaly_mp23 04 января 2019 | 18:04
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kitaiss 04 января 2019 | 18:22
vitaly_mp23: гнус, ты хде лёху-то надыбал?
май найм кетаетц...
salhomir__murza 04 января 2019 | 17:47
Путин ответит за все свои кровавые преступления.
andy66 04 января 2019 | 18:33
из описания понятно, что как минимум одним авто управлял ребенок