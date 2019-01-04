«Кредит Урал Банк» урегулирует задолженность жителей Магнитогорска, пострадавших в результате обрушения подъезда
«Кредит Урал Банк» урегулирует задолженность жителей Магнитогорска, пострадавших в результате частичного обрушения подъезда в жилой многоэтажке. Как сообщает пресс-служба администрации города, региональный банк совместно со Сбербанком решат вопросы по утерянным картам и доступу ко вкладам и счетам. Сбербанк также открыл счет для сбора пожертвований семьям погибших и пострадавшим и сам выделяет на эти цели 20 миллионов рублей.
Комментарии5
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lenin3 04 января 2019 | 17:39
Ага,сказал доблестный СК,так вот в чём дело:дом взорвал какой-то хмырь,который взял кредит у "Кредитуралбанка"и не захотел отдавать!Все ясно:виноват банк,давший кредит!!Ура,товарищи,дело закрыто!!!
Как и говорили органы:никакого теракта,просто месть...
dmast79 04 января 2019 | 17:57
lenin3: Что за бред ты тут несёшь? Хохол что ли?
vitaly_mp23 04 января 2019 | 18:04
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
midnightblues 04 января 2019 | 17:39
А что,это настолько сложно??
Бред
kypykyky 04 января 2019 | 17:47
а у них была возможность отдать в нынешней ситуации? теперь из без такой беды многие не в состоянии.