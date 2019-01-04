«Кредит Урал Банк» урегулирует задолженность жителей Магнитогорска, пострадавших в результате обрушения подъезда

«Кредит Урал Банк» урегулирует задолженность жителей Магнитогорска, пострадавших в результате частичного обрушения подъезда в жилой многоэтажке. Как сообщает пресс-служба администрации города, региональный банк совместно со Сбербанком решат вопросы по утерянным картам и доступу ко вкладам и счетам. Сбербанк также открыл счет для сбора пожертвований семьям погибших и пострадавшим и сам выделяет на эти цели 20 миллионов рублей.