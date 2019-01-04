Сборные Швейцарии и Германии по теннису второй год подряд поборются за  Кубка Хопмана

Роджер Федерер и Белинда Бенчич путевку в финал завоевали еще накануне. Для чего им хватило лишь очка в матче с теннисистами Греции. А вот Александру Звереву с Ангеликой Кербер для продолжения борьбы нужно было обыгрывать хозяев турнира австралийцев. Что немецкие теннисисты и сделали. Причем весьма уверенно. Таким образом, второй год подряд в финале Кубка Хопмана сыграют не только одни и те же команды, но и те же исполнители. В пролом году, к слову, финальная битва удалась на славу. Кербер одолела Бенчич, Федерер в матче против Зверева сравнял счет в матче. Судьба трофея решалась в миксте. Где швейцарская пара оказалась чуть удачливее. Победив в трех сетах.

Добавим, что нынешний розыгрыш Кубок Хопмана может оказаться последним. Правительство штата Западная Австралия готовится перенаправить финансирование новому командному турниру World Team Cup, который планируют возродить уже в следующем году.