Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, является также подданным Великобритании.

Как пишет The Times, британские дипломаты запросили консульский доступ к задержанному «после получения просьбы об оказания помощи». Имя задержанного в ведомстве не назвали. О задержании Уилана стало известно 31 декабря.

Пол Уилан используется как пешка в дипломатической игре. Об этом Скай Ньюс заявил глава Форин офис Джереми Хант. Комментируя задержание в России Уилана по подозрению в шпионаже, он сказал, что Лондон не согласен с практикой использования частных лиц в качестве разменных фигур.

Власти России могли задержать американца для дальнейшего обмена на Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в незаконной работе иноагентом. Ранее в интервью CNN это предположил основатель «Эрмитэдж Кэпитал» Уильям Браудер.

Зампред думского международного комитета Дмитрий Новиков считает, что гипотетически это возможно, но все решать будут спецслужбы.

По информации источника «Росбалта», Уилан был задержан в московском отеле «Метрополь» после получения флэш-карты со списком сотрудников одного из секретных ведомств. 29 декабря Лефортовский суд Москвы арестовал Уилана на два месяца. По словам брата арестованного, Уилан приехал в Москву на свадьбу друга.