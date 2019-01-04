Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову предъявили обвинение в особо крупных хищениях

Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, которого на этой неделе Франция выдала России, предъявили обвинение в особо крупных хищениях.

Следователи сегодня допросили Алексея Кузнецова в качестве обвиняемого. Он сказал, что не знаком с материалами дела. Поскольку во Франции, где он находился до экстрадиции в Россию, оно не обсуждалось. Кузнецова поместили в СИЗО «Кремлёвский централ». В нулевых он был министром финансов Подмосковья. Позже уехал во Францию, где был задержан в 13м году по запросу России. Здесь его обвиняют в хищении 14ти миллиардов рублей. И вменяют несколько статей: мошенничество, легализация средств, полученных преступным путём и растрата. По версии следствия Кузнецов вместе с первым замом Валерием Носовым организовал преступную группу. У подмосковных предприятий, которые оказывают услуги в сфере ЖКХ, приобрели права на имущество компаний, не плативших коммунальным службам. Кузнецов, как установило следствие, также совершал мошеннические сделки с компаниями в регионе, где отвечал за финансы. Полученные деньги направляли в оффшоры. И покупали на них элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогие автомобили и другое имущество.

Басманный суд Москвы год назад заочно приговорил к 11 годам колонии бывшую жену Кузнецова. Она живёт в США. Штаты в её экстрадиции России отказали.